Giuliani hospitalizado em “estado crítico, mas estável”

O antigo presidente da câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, foi hospitalizado e encontra-se em “estado crítico, mas estável”. A informação foi avançada pelo seu porta-voz, segundo a agência Reuters.

O porta-voz do antigo mayor não forneceu, para já, mais detalhes sobre o seu estado de saúde nem sobre a duração do internamento.

Giuliani já tinha sido hospitalizado no ano passado, na sequência de um acidente de viação em New Hampshire.

O político, de 81 anos, ganhou notoriedade pela sua resposta aos ataques de 11 de Setembro de 2001 em Nova Iorque, ganhando a alcunha de “Mayor of America”.

Giuliani foi advogado de Donald Trump na tentativa falhada de reverter os resultados das eleições de 2020, o que resultou em acusações criminais contra si em dois estados e num processo por difamação apresentado por funcionários eleitorais. O próprio negou qualquer irregularidade nos processos criminais.

Numa publicação nas redes sociais, Trump descreveu Giuliani como o “melhor presidente da câmara da história de Nova Iorque” e afirmou que este foi maltratado pelos democratas.