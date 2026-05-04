Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Antigo mayor de Nova Iorque

Giuliani hospitalizado em “estado crítico, mas estável”

04 mai, 2026 - 14:25 • Reuters

O antigo presidente da câmara de Nova Iorque tem 81 anos. Giuliani já tinha sido hospitalizado no ano passado, na sequência de um acidente de viação em New Hampshire.

A+ / A-

O antigo presidente da câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, foi hospitalizado e encontra-se em “estado crítico, mas estável”. A informação foi avançada pelo seu porta-voz, segundo a agência Reuters.

O porta-voz do antigo mayor não forneceu, para já, mais detalhes sobre o seu estado de saúde nem sobre a duração do internamento.

Giuliani já tinha sido hospitalizado no ano passado, na sequência de um acidente de viação em New Hampshire.

O político, de 81 anos, ganhou notoriedade pela sua resposta aos ataques de 11 de Setembro de 2001 em Nova Iorque, ganhando a alcunha de “Mayor of America”.

Giuliani foi advogado de Donald Trump na tentativa falhada de reverter os resultados das eleições de 2020, o que resultou em acusações criminais contra si em dois estados e num processo por difamação apresentado por funcionários eleitorais. O próprio negou qualquer irregularidade nos processos criminais.

Numa publicação nas redes sociais, Trump descreveu Giuliani como o “melhor presidente da câmara da história de Nova Iorque” e afirmou que este foi maltratado pelos democratas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)