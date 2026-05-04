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Antigo mayor de Nova Iorque
Giuliani hospitalizado em “estado crítico, mas estável”
04 mai, 2026 - 14:25 • Reuters
O antigo presidente da câmara de Nova Iorque tem 81 anos. Giuliani já tinha sido hospitalizado no ano passado, na sequência de um acidente de viação em New Hampshire.
O antigo presidente da câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, foi hospitalizado e encontra-se em “estado crítico, mas estável”. A informação foi avançada pelo seu porta-voz, segundo a agência Reuters.
O porta-voz do antigo mayor não forneceu, para já, mais detalhes sobre o seu estado de saúde nem sobre a duração do internamento.
Giuliani já tinha sido hospitalizado no ano passado, na sequência de um acidente de viação em New Hampshire.
O político, de 81 anos, ganhou notoriedade pela sua resposta aos ataques de 11 de Setembro de 2001 em Nova Iorque, ganhando a alcunha de “Mayor of America”.
Giuliani foi advogado de Donald Trump na tentativa falhada de reverter os resultados das eleições de 2020, o que resultou em acusações criminais contra si em dois estados e num processo por difamação apresentado por funcionários eleitorais. O próprio negou qualquer irregularidade nos processos criminais.
Numa publicação nas redes sociais, Trump descreveu Giuliani como o “melhor presidente da câmara da história de Nova Iorque” e afirmou que este foi maltratado pelos democratas.
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