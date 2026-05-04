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África
Há um português a bordo do cruzeiro onde morreram 3 pessoas
04 mai, 2026 - 13:41 • Anabela Góis
A OMS confirmou a existência de casos de hantavírus – um grupo de vírus que pode provocar febres hemorrágicas – na embarcação. Já morreram três pessoas.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma, através da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que há um português a bordo do navio de cruzeiro, retido ao largo de Cabo Verde devido a um surto de infeção respiratória a bordo.
Trata-se de um tripulante e, a mesma fonte, confirma à Renascença que, até agora, o cidadão não pediu ajuda ao Governo português.
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África
Três mortos após surto de síndrome respiratória aguda em cruzeiro
OMS confirmou a existência de casos de hantavírus (...)
Cabo Verde recusa a entrada do navio, onde três pessoas morreram e há outras duas infetadas com hantavírus, um vírus transmitido por roedores.
Até agora, têm sido enviados meios de apoio médico e já foi iniciado o tratamento dos dois passageiros infetados.
Este surto também está a ser acompanhado pela Organização Mundial da Saúde. A bordo estão 176 passageiros e 70 tripulantes.
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