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Irão diz ter atingido navio norte-americano no Estreito de Ormuz. EUA negam

04 mai, 2026 - 12:15 • Vítor Mesquita , João Malheiro

EUA rejeitam que um navio tenha sido atingido. Emirados Árabes Unidos indica que não há feridos.

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O Irão diz ter atingido um navio de guerra dos EUA com dois mísseis, à entrada do Estreito de Ormuz. A notícia é avançada pela agência iraniana Fars e citada pela Reuters.

O navio estaria perto da ilha Jask e terá sido atingido depois de ignorar avisos das forças iranianas. Ainda de acordo com a mesma agência, o navio ter-se-á afastado do local depois de ser atingido.

Entretanto, a agência Reuters, com base no que escreve um repórter do site americano Axios na rede social X (antigo Twitter), avança que fonte oficial dos EUA rejeita que o navio tenha sido atingido.

Já os Emirados Árabes Unidos refere que não há feridos a registar e condena o ataque iraniano.

Depois de Trump anunciar que a marinha norte-americana vai escoltar navios presos no estreito de Ormuz, o Irão insistiu este domingo que "qualquer interferência americana será considerada uma violação do cessar-fogo".

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