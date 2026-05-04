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Irão diz ter atingido navio norte-americano no Estreito de Ormuz. EUA negam
04 mai, 2026 - 12:15 • Vítor Mesquita , João Malheiro
EUA rejeitam que um navio tenha sido atingido. Emirados Árabes Unidos indica que não há feridos.
O Irão diz ter atingido um navio de guerra dos EUA com dois mísseis, à entrada do Estreito de Ormuz. A notícia é avançada pela agência iraniana Fars e citada pela Reuters.
O navio estaria perto da ilha Jask e terá sido atingido depois de ignorar avisos das forças iranianas. Ainda de acordo com a mesma agência, o navio ter-se-á afastado do local depois de ser atingido.
Entretanto, a agência Reuters, com base no que escreve um repórter do site americano Axios na rede social X (antigo Twitter), avança que fonte oficial dos EUA rejeita que o navio tenha sido atingido.
Já os Emirados Árabes Unidos refere que não há feridos a registar e condena o ataque iraniano.
Depois de Trump anunciar que a marinha norte-americana vai escoltar navios presos no estreito de Ormuz, o Irão insistiu este domingo que "qualquer interferência americana será considerada uma violação do cessar-fogo".
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