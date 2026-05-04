Mélenchon anuncia candidatura às presidenciais francesas de 2027
04 mai, 2026 - 20:03 • Redação
Jean-Luc Mélenchon confirma candidatura às presidenciais francesas de 2027. Líder da esquerda avança para quarta tentativa ao cargo. Decisão surge após ter prometido afastar-se da linha da frente política.
Jean-Luc Mélenchon anunciou que será candidato às eleições presidenciais francesas de 2027, marcando a sua quarta tentativa de chegar ao cargo. A decisão foi revelada numa entrevista ao canal "TF1".
O líder de 74 anos da França Insubmissa justificou a candidatura com a necessidade de responder a um contexto internacional e interno que considera crítico, incluindo conflitos no Médio Oriente, alterações climáticas e uma crise económica e social iminente.
“Estamos ameaçados por uma guerra generalizada, estamos ameaçados por uma mudança climática espetacular e agora enfrentamos uma crise económica e social”, disse Jean-Luc Mélenchon.
Na mesma entrevista, apelou à criação de uma frente comum com Espanha contra a guerra no Médio Oriente, reforçando a dimensão internacional do seu discurso político.
Mélenchon iniciou a sua carreira política como trotskista e foi professor antes de integrar durante três décadas o Partido Socialista, onde desempenhou funções governativas e foi senador.
Abandonou o partido em 2008 por considerar que este não representava uma linha suficientemente à esquerda.
O político concorreu às presidenciais em 2012, 2017 e 2022. Na última eleição, ficou em terceiro lugar, atrás de Marine Le Pen e de Emmanuel Macron.
