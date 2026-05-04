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Geologia

Onde esteve a sua casa nos últimos 320 milhões de anos? Este mapa interativo mostra

04 mai, 2026 - 15:13 • Diogo Camilo

A ferramenta Paleolatitude permite recuar até ao Paleozóico e mostra Portugal continental a latitudes em que encontramos hoje Angola e Moçambique, ou a Península Ibérica separada de França há 130 milhões de anos.

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Alguma vez imaginou onde estava a sua morada há centenas de milhões de anos, numa altura em que a Terra tinha apenas um supercontinente — a Pangeia —, rodeado por um único oceano, o Pantalassa?

Com uma ferramenta, o Paleolatitude, agora é possível. Através de um modelo criado há 10 anos pela Universidade de Geociências de Utrecht, nos Países Baixos, consegue recuar até 320 milhões de anos e observar onde estava qualquer ponto do planeta na era Cenozóica, Mesozóica e Paleozóica.

Através do mapa criado, paleontólogos conseguem perceber não só a idade de um fóssil, mas também de onde ele é originário.

Para utilizar o Paleolatitude, basta colocar uma localização. Como resultado vai surgir um gráfico que mostra a variação da latitude ao longo do tempo geológico.

Colocando a localização de Portugal Continental, vemos que a sua latitude há 300 milhões de anos é a mesma a que estão hoje países como Brasil, Angola e Moçambique, bem no hemisfério sul do planeta.

Ao mesmo tempo, uma reconstituição permite apurar que a Península Ibérica chegou a estar separada de França há cerca de 130 milhões de anos.

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