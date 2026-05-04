Plutão vai ser um planeta outra vez? NASA diz ter "alguns documentos" que o comprovam

Plutão é reconhecido como um planeta anão pela União Astronómica Internacional (UAI) há 20 anos, mas a discussão pode voltar, depois do administrador da NASA ter admitido que existem documentos que podem mudar o estatuto de planeta menor.

Em audição no Senado norte-americano, Jared Isaacman afirmou que quer "muito" voltar a tornar Plutão num planeta e que existem "alguns documentos" que o comprovam. Questionado sobre o tema, afirmou ainda que a NASA tem em andamento um processo para "rever essa discussão".

A decisão não cabe apenas à NASA, uma vez que deve ser tomada a nível internacional, mas volta a reacender o tema e coloca pressão sobre a UAI, que é quem estabelece a terminologia oficial astronómica.

O que fez Plutão ser planeta anão?

Há várias justificações para que Plutão tenha sido rebaixado à definição de "planeta anão", por na altura não se encaixar naquilo que era a descrição oficial do que é um planeta.

Em 2006, a União Astronómica Internacional alterou a sua definição de planeta: para ser classificado um, é preciso orbitar o Sol, ter um formato redondo ou semelhante e ser o maior objeto na sua órbita.

Plutão obedece às duas primeiras alíneas, mas falha na terceira, já que partilha a órbita com outros objetos na Cintura de Kuiper, onde estão milhares de corpos gelados, cometas e outros planetas anões.

Como é grande o suficiente para ser arredondado pela sua própria gravidade, mas não eliminou a vizinhança na sua órbita, como asteróides ou poeira estelar, Plutão passou a ser planeta anão.

Oficialmente descoberto a 18 de fevereiro de 1930, pelo astrónomo norte-americano Clyde Tombaugh, Plutão tem cinco luas conhecidas - Caronte, Estige, Nix, Cérbero e Hidra.

Em 2015, uma missão da NASA — a New Horizons — tornou-se a única a ter explorado o planeta anão de perto, mostrando "montanhas, vales, planícies, crateras e glaciares", através de imagens com grande detalhe que revelaram informações científicas importantes. Será nestas imagens que a NASA se apoiará para tentar mudar a definição de Plutão de volta a planeta.