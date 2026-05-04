Putin anuncia cessar-fogo na Ucrânia a 8 e 9 de maio

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou um cessar-fogo temporário na Ucrânia, segundo a agência de notícias estatal RIA Novosti.

De acordo com a mesma fonte, as tréguas deverão decorrer na próxima sexta-feira e sábado, dias 8 e 9 de maio , datas que assinalam o Dia da Vitória, que marca a derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.



Em comunicado, citado pela agência Reuters, o Ministério da Defesa da Rússia disse esperar que a parte ucraniana corresponda à iniciativa e advertiu que a Rússia poderá lançar um ataque massivo com mísseis contra o centro de Kiev caso a Ucrânia tente perturbar as celebrações do Dia da Vitória.

“Apesar das capacidades ao nosso dispor, a Rússia tem-se abstido anteriormente de tais ações por razões humanitárias”, refere o comunicado, acrescentando, no entanto, que o país está preparado para agir caso o cessar-fogo não seja respeitado.

“Estamos a alertar a população civil de Kiev e o pessoal das missões diplomáticas estrangeiras para a necessidade de abandonarem a cidade atempadamente”, acrescenta a mesma nota.

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A iniciativa surge no contexto da guerra em curso na Ucrânia, iniciada após a invasão russa em 2022, e é apresentada como um gesto simbólico associado às celebrações históricas.

Até ao momento, a Ucrânia ainda não reagiu oficialmente ao anúncio. No entanto, anteriormente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já tinha classificado propostas semelhantes como pouco sérias, manifestando ceticismo quanto às intenções de Moscovo.