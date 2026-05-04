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Putin aperta segurança com medo de um golpe de estado ou de ser assassinado

04 mai, 2026 - 17:13 • Diogo Camilo

Cozinheiros, seguranças e fotógrafos que trabalham com o presidente russo não podem usar transportes públicos e só têm acesso a telemóveis sem acesso à Internet. Putin tem passado o seu tempo em bunkers modernos em Krasnodar, longe das propriedades em Moscovo ou da casa de férias em Valdai.

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Com medo de um golpe de estado e face a uma recente onda de assassinatos de altas patentes do exército russo, o Kremlin decidiu aumentar de maneira significativa a segurança à volta de Vladimir Putin, com a instalação de sistemas de vigilância nas casas de funcionários próximos do presidente da Rússia.

Segundo a CNN e o Financial Times, que tiveram acesso a um relatório de um serviço de informações europeu, todos os cozinheiros, seguranças e fotógrafos que trabalham com Putin foram proibidos de viajar em transportes públicos e todos os que se encontrarem com o chefe de Estado serão revistados por duas vezes.

Além disso, quem trabalha com Putin só poderá ter acesso a telemóveis sem acesso à Internet.

Algumas destas medidas estão em vigor desde dezembro do ano passado, altura em que o tenente-general Fanil Sarvarov foi morto depois de ter explodido uma bomba no seu carro, no sul de Moscovo.

Depois disso, Putin reduziu a sua agenda e ele e a sua família deixaram de visitar a sua residência habitual em Moscovo e sua casa de verão em Valdai, entre São Petersburgo e a capital.

O chefe de Estado também ainda não visitou qualquer instalação militar russa este ano, tendo passado várias semanas seguidas em Krasnodar, na fronteira com o Mar Negro, em bunkers modernos. Para evitar rumores, refere o relatório, o Kremlin tem vindo a divulgar imagens pré-gravadas de Putin.

Além dos riscos de segurança, o serviço de informações aponta para um possível golpe na Rússia, com o "Kremlin e o próprio Vladimir Putin preocupados com possíveis divulgações de informações sensíveis, bem como com o risco de uma conspiração ou tentativa de golpe contra o presidente russo", aponta o relatório.

Um dos visados é Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa russo e atual secretário do Conselho de Segurança, que surge "associado ao risco de um golpe", por ter uma "influência significativa dentro do alto comando militar".

Para este sábado está previsto o habitual desfile militar do Dia da Vitória, a 9 de maio. Nesse dia, Vladimir Putin deverá encontrar-se com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que colocará flores num memorial para expressar a gratidão eslovaca pela libertação pelo Exército Vermelho.

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