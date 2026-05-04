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Regulação à vista? Administração Trump admite supervisão prévia de novos modelos de IA

04 mai, 2026 - 20:49 • Redação

Administração Trump avalia criação de mecanismos de supervisão para modelos de inteligência artificial.

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O Governo norte-americano está a considerar implementar mecanismos de supervisão sobre novos modelos de inteligência artificial antes de estes serem disponibilizados ao público, avança o “New York Times” esta segunda-feira.

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Entre as medidas em análise está uma ordem executiva para criar um grupo de trabalho dedicado à inteligência artificial, reunindo representantes do Governo e executivos do setor tecnológico, com o objetivo de definir procedimentos de controlo e avaliação.

Nas últimas semanas, responsáveis da Casa Branca apresentaram estas propostas a dirigentes de empresas tecnológicas, incluindo a possibilidade de um processo formal de revisão de novos modelos antes da sua disponibilização.

Este eventual sistema poderá seguir linhas semelhantes às que estão a ser desenvolvidas no Reino Unido, onde diferentes entidades públicas estão encarregues de garantir que os sistemas cumprem requisitos de segurança.

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