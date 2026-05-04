Zelensky decreta cessar-fogo na Ucrânia com início à meia-noite de 5 de maio

O presidente Volodymyr Zelensky anunciou esta segunda-feira que a Ucrânia irá iniciar um cessar-fogo a partir da meia-noite de terça-feira, 5 de maio.

Numa mensagem divulgada no Telegram, Zelensky explicou que a Rússia não respondeu às propostas de trégua apresentadas por Kiev. Ainda assim, decidiu avançar unilateralmente com a medida, sublinhando que a proteção da vida humana deve prevalecer sobre qualquer celebração, numa referência ao cessar-fogo sugerido por Moscovo por ocasião do Dia da Vitória.

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O líder ucraniano declarou que será implementado um “regime de silêncio” a partir das 0h00 na transição de 5 para 6 de maio. Apesar de não ter especificado a duração da trégua, garantiu que a Ucrânia irá agir de forma proporcional a partir desse momento.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou um cessar-fogo temporário na Ucrânia, segundo a agência de notícias estatal RIA Novosti.

De acordo com a mesma fonte, as tréguas deverão decorrer na próxima sexta-feira e sábado, dias 8 e 9 de maio, datas que assinalam o Dia da Vitória, que marca a derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.

Em comunicado, citado pela agência Reuters, o Ministério da Defesa da Rússia disse esperar que a parte ucraniana corresponda à iniciativa e advertiu que a Rússia poderá lançar um ataque massivo com mísseis contra o centro de Kiev caso a Ucrânia tente perturbar as celebrações do Dia da Vitória.

“Apesar das capacidades ao nosso dispor, a Rússia tem-se abstido anteriormente de tais ações por razões humanitárias”, refere o comunicado, acrescentando, no entanto, que o país está preparado para agir caso o cessar-fogo não seja respeitado.

“Estamos a alertar a população civil de Kiev e o pessoal das missões diplomáticas estrangeiras para a necessidade de abandonarem a cidade atempadamente”, acrescenta a mesma nota.