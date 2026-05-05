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Estreito de Ormuz

"Ainda nem sequer começámos." Irão avisa EUA que está pronto para braço-de-ferro

05 mai, 2026 - 11:51 • Ana Kotowicz

“Sabemos perfeitamente que a continuação do statu quo é intolerável para a América”, escreveu Ghalibaf, presidente do parlamento iraniano, na rede social X.

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Os Estados Unidos já não toleram a situação atual no Estreito de Ormuz, enquanto o Irão está disposto a mantê-la. A mensagem, em tom de ameaça, foi feita esta terça-feira por Mohammad Bagher Ghalibaf, o principal negociador de Teerão com Washington.

“Sabemos perfeitamente que a continuação do statu quo é intolerável para a América, enquanto nós ainda nem sequer começámos”, escreveu Ghalibaf, que é também presidente do parlamento iraniano, na rede social X.

Assim, sugere que o Irão ainda não foi tão longe quanto podia e está preparado para manter o braço-de-ferro com a administração de Donald Trump.

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De resto, aponta o dedo aos Estados Unidos, acusando Donald Trump de violar o cessar-fogo.

"A segurança do transporte marítimo foi posta em causa pelos Estados Unidos e pelos seus aliados através da violação do cessar-fogo", acrescenta Ghalibaf, avisando que a sua "presença maligna acabará por desaparecer".

Na véspera destas declarações, o Irão desferiu vários ataques sobre os Emirados Árabes Unidos, país aliado dos Estados Unidos, com um deles a provocar um incêndio numa petrolífera em Fujairah.

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos falou numa "nova e traiçoeira agressão iraniana”. Esta terça-feira, foi a vez de o primeiro-ministro do Paquistão — que tem sido mediador das negociações entre Irão e Estados Unidos — condenar os ataques.

“O Paquistão está firmemente solidário" com os Emirados Árabes Unidos, escreveu no X Shehbaz Sharif. "É absolutamente essencial que o cessar-fogo seja mantido e respeitado, para permitir o espaço diplomático necessário para o diálogo que conduza à paz e à estabilidade duradouras na região.”
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