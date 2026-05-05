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Espanha
Canárias vão receber cruzeiro com foco de hantavírus
05 mai, 2026 - 21:39 • Ricardo Vieira, com Reuters
O navio de cruzeiro MV Hondius, onde foi registado um foco mortal de hantavírus, vai deixar as águas de Cabo Verde e ser recebido nas ilhas Canárias.
O navio de cruzeiro MV Hondius, onde foi registado um foco mortal de hantavírus, vai deixar as águas de Cabo Verde e ser recebido nas ilhas Canárias.
A informação foi avançada esta terça-feira à noite pelo Ministério da Saúde de Espanha. As autoridades espanholas vão acolher o navio “em conformidade com o direito internacional e os princípios humanitários”.
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Uma vez nas Canárias, equipas médicas vão examinar e tratar todos os passageiros e tripulantes, transferindo-os posteriormente para os seus países de origem, indica o comunicado.
“A Organização Mundial de Saúde explicou que Cabo Verde não consegue realizar esta operação”, afirmou o Ministério da Saúde. “As Ilhas Canárias são o local mais próximo com as capacidades necessárias. A Espanha tem uma obrigação moral e legal de assistir estas pessoas, entre as quais se encontram também vários cidadãos espanhóis.”
A notícia é conhecida no dia em que os Países Baixos enviaram aviões ambulância para retirar três pessoas que estão a bordo do MV Hondius, alegadamente infetadas com hantavírus, avançou a imprensa espanhola.
Em comunicado divulgado esta terça-feira, a OMS confirma dois casos de hantavírus e cinco suspeitos, dos quais resultaram três mortes.
Há ainda um passageiro a bordo em estado crítico e três com sintomas ligeiros.
Saúde
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O navio de cruzeiro MV Hondius encontra-se isolada ao largo de Cabo Verde, com 147 pessoas de várias nacionalidades a bordo, incluindo um cidadão português.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o hantavírus é um vírus de origem zoonótica, ou seja, transmitido de animais para humanos, tendo como principais reservatórios diferentes espécies de roedores.
Nestes animais, o vírus pode permanecer durante longos períodos sem causar doença, mas quando transmitido ao ser humano pode provocar infeções graves e potencialmente fatais.
A infeção por hantavírus manifesta-se de formas distintas consoante o continente. Nas Américas, está associada sobretudo à síndrome cardiopulmonar por hantavírus, uma condição grave que evolui rapidamente e afeta os pulmões e o coração, podendo levar a insuficiência respiratória. Já na Europa e na Ásia, os hantavírus são mais frequentemente responsáveis pela febre hemorrágica com síndrome renal, que compromete os rins e os vasos sanguíneos, podendo causar hemorragias e insuficiência renal.
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