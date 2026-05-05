Canárias vão receber cruzeiro com foco de hantavírus

O navio de cruzeiro MV Hondius, onde foi registado um foco mortal de hantavírus, vai deixar as águas de Cabo Verde e ser recebido nas ilhas Canárias.

A informação foi avançada esta terça-feira à noite pelo Ministério da Saúde de Espanha. As autoridades espanholas vão acolher o navio “em conformidade com o direito internacional e os princípios humanitários”.

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Uma vez nas Canárias, equipas médicas vão examinar e tratar todos os passageiros e tripulantes, transferindo-os posteriormente para os seus países de origem, indica o comunicado.

“A Organização Mundial de Saúde explicou que Cabo Verde não consegue realizar esta operação”, afirmou o Ministério da Saúde. “As Ilhas Canárias são o local mais próximo com as capacidades necessárias. A Espanha tem uma obrigação moral e legal de assistir estas pessoas, entre as quais se encontram também vários cidadãos espanhóis.”

A notícia é conhecida no dia em que os Países Baixos enviaram aviões ambulância para retirar três pessoas que estão a bordo do MV Hondius, alegadamente infetadas com hantavírus, avançou a imprensa espanhola.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a OMS confirma dois casos de hantavírus e cinco suspeitos, dos quais resultaram três mortes.

Há ainda um passageiro a bordo em estado crítico e três com sintomas ligeiros.