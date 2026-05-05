Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 06 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Canárias vão receber cruzeiro com foco de hantavírus

05 mai, 2026 - 21:39 • Ricardo Vieira, com Reuters

O navio de cruzeiro MV Hondius, onde foi registado um foco mortal de hantavírus, vai deixar as águas de Cabo Verde e ser recebido nas ilhas Canárias.

A+ / A-

O navio de cruzeiro MV Hondius, onde foi registado um foco mortal de hantavírus, vai deixar as águas de Cabo Verde e ser recebido nas ilhas Canárias.

A informação foi avançada esta terça-feira à noite pelo Ministério da Saúde de Espanha. As autoridades espanholas vão acolher o navio “em conformidade com o direito internacional e os princípios humanitários”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Uma vez nas Canárias, equipas médicas vão examinar e tratar todos os passageiros e tripulantes, transferindo-os posteriormente para os seus países de origem, indica o comunicado.

“A Organização Mundial de Saúde explicou que Cabo Verde não consegue realizar esta operação”, afirmou o Ministério da Saúde. “As Ilhas Canárias são o local mais próximo com as capacidades necessárias. A Espanha tem uma obrigação moral e legal de assistir estas pessoas, entre as quais se encontram também vários cidadãos espanhóis.”

A notícia é conhecida no dia em que os Países Baixos enviaram aviões ambulância para retirar três pessoas que estão a bordo do MV Hondius, alegadamente infetadas com hantavírus, avançou a imprensa espanhola.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a OMS confirma dois casos de hantavírus e cinco suspeitos, dos quais resultaram três mortes.

Há ainda um passageiro a bordo em estado crítico e três com sintomas ligeiros.

Hantavírus: o que é, como se transmite e porque preocupa o surto num cruzeiro?

Saúde

Hantavírus: o que é, como se transmite e porque preocupa o surto num cruzeiro?

Três mortos a bordo do navio MV Hondius levantam a(...)

O navio de cruzeiro MV Hondius encontra-se isolada ao largo de Cabo Verde, com 147 pessoas de várias nacionalidades a bordo, incluindo um cidadão português.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o hantavírus é um vírus de origem zoonótica, ou seja, transmitido de animais para humanos, tendo como principais reservatórios diferentes espécies de roedores.

Nestes animais, o vírus pode permanecer durante longos períodos sem causar doença, mas quando transmitido ao ser humano pode provocar infeções graves e potencialmente fatais.

A infeção por hantavírus manifesta-se de formas distintas consoante o continente. Nas Américas, está associada sobretudo à síndrome cardiopulmonar por hantavírus, uma condição grave que evolui rapidamente e afeta os pulmões e o coração, podendo levar a insuficiência respiratória. Já na Europa e na Ásia, os hantavírus são mais frequentemente responsáveis pela febre hemorrágica com síndrome renal, que compromete os rins e os vasos sanguíneos, podendo causar hemorragias e insuficiência renal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 06 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)