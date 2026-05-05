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Guerra na Ucrânia

Cinco mortos em ataque russo a fábricas de produção de gás ucranianas

05 mai, 2026 - 08:40 • João Malheiro

As vítimas tratam-se de três trabalhadores dos locais atingidos e dois socorristas.

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Um ataque russo a fábricas de produção de gás na Ucrânia fez pelo menos cinco mortos e 37 feridos, esta terça-feira.

Segundo a Reuters, que cita fontes oficiais ucranianas, estes ataques poderão cortar o fornecimento de gás a milhares de ucranianos.

As vítimas tratam-se de três trabalhadores dos locais atingidos e dois socorristas.

O CEO da empresa Naftogaz confirma que fábricas nas regiões de Poltava e Kharkiv foram atacas por mísseis e drones russos.

"Sofremos danos significativos e perdas na produção. Foi um ataque organizado envolvendo drones e mísseis balísticos", detalha Serhiy Koretskyi.

O ataque surge depois de a Rússia declarar um cessar-fogo de 8 a 9 de maio e a Ucrânia decretar um cessar-fogo a partir desta terça-feira, 5 de maio.

Em reação, Zelensky diz que o Kremlin evidenciou "puro cinismo" ao atacar depois de sugerir datas para um cessar-fogo temporário, acusando a Rússia de apenas apresentar "celebrações de propaganda".

"A Rússia poderia cessar os ataques a qualquer momento e isso acabaria com a guerra e as nossas respostas. A paz é necessária, e passos reais são necessários para alcançá-la. A Ucrânia agirá na mesma medida", refere.

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