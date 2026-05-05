- Noticiário das 11h
- 05 mai, 2026
-
Guerra na Ucrânia
Cinco mortos em ataque russo a fábricas de produção de gás ucranianas
05 mai, 2026 - 08:40 • João Malheiro
As vítimas tratam-se de três trabalhadores dos locais atingidos e dois socorristas.
Um ataque russo a fábricas de produção de gás na Ucrânia fez pelo menos cinco mortos e 37 feridos, esta terça-feira.
Segundo a Reuters, que cita fontes oficiais ucranianas, estes ataques poderão cortar o fornecimento de gás a milhares de ucranianos.
As vítimas tratam-se de três trabalhadores dos locais atingidos e dois socorristas.
O CEO da empresa Naftogaz confirma que fábricas nas regiões de Poltava e Kharkiv foram atacas por mísseis e drones russos.
"Sofremos danos significativos e perdas na produção. Foi um ataque organizado envolvendo drones e mísseis balísticos", detalha Serhiy Koretskyi.
O ataque surge depois de a Rússia declarar um cessar-fogo de 8 a 9 de maio e a Ucrânia decretar um cessar-fogo a partir desta terça-feira, 5 de maio.
Em reação, Zelensky diz que o Kremlin evidenciou "puro cinismo" ao atacar depois de sugerir datas para um cessar-fogo temporário, acusando a Rússia de apenas apresentar "celebrações de propaganda".
"A Rússia poderia cessar os ataques a qualquer momento e isso acabaria com a guerra e as nossas respostas. A paz é necessária, e passos reais são necessários para alcançá-la. A Ucrânia agirá na mesma medida", refere.
- Noticiário das 11h
- 05 mai, 2026
-
- Zelensky decreta cessar-fogo na Ucrânia com início à meia-noite de 5 de maio
- Putin anuncia cessar-fogo na Ucrânia a 8 e 9 de maio
- Ucrânia atinge porto russo de Primorsk e laboratório em Zaporizhzhia
- Reino Unido negoceia com União Europeia participar no empréstimo à Ucrânia
- Ministro dos Negócios Estrangeiros elogia solidez dos laços com a Rússia
- Rússia recusa clarificar "linhas vermelhas" com União Europeia
- Zelensky decreta cessar-fogo na Ucrânia com início à meia-noite de 5 de maio
- Putin anuncia cessar-fogo na Ucrânia a 8 e 9 de maio
- Ucrânia atinge porto russo de Primorsk e laboratório em Zaporizhzhia
- Reino Unido negoceia com União Europeia participar no empréstimo à Ucrânia
- Ministro dos Negócios Estrangeiros elogia solidez dos laços com a Rússia
- Rússia recusa clarificar "linhas vermelhas" com União Europeia