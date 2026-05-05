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EUA ameaçam resposta “letal” e exigem negociações ao Irão

05 mai, 2026 - 20:43 • Redação

Pelo menos dez marinheiros morreram no estreito de Ormuz. Marco Rubio acusou o Irão de bloquear ilegalmente a via marítima. Estados Unidos admitem resposta militar caso sejam atacados.

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O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, revelou que pelo menos dez marinheiros morreram no estreito de Ormuz esta terça-feira.

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“Pelo menos dez marinheiros já morreram em resultado disto”, disse Marco Rubio, referindo-se à situação de navios que foram “deixados à morte” pelo regime iraniano.

Rubio descreveu as embarcações retidas como estando “à mercê desta pirataria”, alertando para o risco não só de perda de carga, mas também de vidas humanas, incluindo cidadãos de países não envolvidos no conflito.

O responsável sublinhou que a escassez de alimentos e água a bordo dessas embarcações está a agravar a situação humanitária no local.

O secretário de Estado afirmou que vários países solicitaram assistência aos Estados Unidos para garantir a segurança dos seus navios, levando Washington a avançar com uma operação militar de escolta no estreito, designada “Project Freedom”.

Rubio insistiu que esta operação tem natureza exclusivamente defensiva e não ofensiva. “Não há disparos, a menos que disparem primeiro contra nós”, afirmou Marco Rubio, acrescentando que os Estados Unidos apenas responderão em caso de ataque direto.

“Se formos atacados, responderemos com eficiência letal”, disse Marco Rubio.

O governante afirmou ainda que o controlo de vias marítimas internacionais não pode ser exercido por qualquer país, considerando “ilegal” e “inaceitável” qualquer tentativa de restringir o acesso ao estreito de Ormuz.

Rubio defendeu que “algo tem de ser feito” para garantir a livre circulação, sublinhando que o direito internacional é claro ao impedir que um país dite quem pode utilizar uma rota marítima internacional.

O secretário de Estado reiterou também a necessidade de o Irão regressar à mesa das negociações e aceitar condições que, segundo disse, conduzam à reconstrução económica e à estabilidade.

“O Irão deve vir à mesa das negociações e aceitar os termos”, afirmou Marco Rubio, alertando que a alternativa será “isolamento crescente, colapso económico e, em última instância, derrota total”.

Questionado sobre o programa nuclear iraniano, Rubio afirmou que Teerão tem repetidamente negado a intenção de desenvolver armas nucleares, mas mostrou-se cético.

“Eles dizem sempre que não querem uma arma nuclear, mas simplesmente não falam a verdade”, disse.

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