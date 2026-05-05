EUA garantem que cessar-fogo com Irão mantém-se: "Não estamos à procura de uma briga"

Os Estados Unidos garantiram esta terça-feira que o Irão não violou o cessar-fogo no Médio Oriente, depois de uma troca de ataques no dia anterior.

A confirmação foi deixada pelo secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, que defendeu que a destruição de seis pequenas embarcações iranianas fizeram parte de uma operação para proteger navios comerciais, denominada "Projeto Liberdade", que levou a marinha norte-americana a escoltar petroleiros encalhados no Estreito de Ormuz.

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Esta operação, avançou Hegseth, é apenas temporária e, por isso, a trégua de quatro semanas não terminou.

"Não estamos à procura de uma briga. Por agora, o cessar-fogo mantém-se, mas vamos estar a observar com muita, muita atenção", afirmou o secretário da Defesa dos Estados Unidos em conferência de imprensa, em Washington DC.

Também esta segunda-feira, o Irão anunciou ter atingido um navio norte-americano no Estreito de Ormuz, perto da ilha Jask, depois de ter ignorado avisos das forças iranianas. No entanto, segundo os Estados Unidos, o navio não foi atingido.

O Estreito de Ormuz, por onde passava 20% da produção internacional de petróleo antes do início do conflito no Médio Oriente no final de fevereiro, tem estado praticamente fechado durante os últimos dois meses, o que levou a uma escalada no preço dos combustíveis por todo o mundo.

A região tem sido alvo de um isolamento por parte do Irão, ao qual os Estados Unidos contra-atacaram com um bloqueio marítimo a portos iranianos.