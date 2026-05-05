Hantavírus em cruzeiro de luxo: casal holandês e cidadão alemão são os mortos confirmados

Equipas médicas estavam a preparar na noite de segunda-feira a evacuação de duas pessoas com sintomas do hantavírus, vírus mortal, do navio MV Hondius, de bandeira holandesa, um navio de cruzeiro de luxo que navega na costa ocidental africano e ao qual Cabo Verde recusou a atracagem devido à possibilidade de haver um surto a bordo.

A informação é avançada pela agência Reuters.



A embarcação transporta passageiros de várias nacionalidades, mas maioritariamente britânicos, americanos e espanhóis.

De acordo com a Reuters, cerca de 150 pessoas ainda estavam no barco depois de três pessoas terem morrido: um casal holandês e um cidadão alemão. Há mais pessoas doentes, incluindo um passageiro britânico que deixou o navio e foi transportado até à África do Sul.

O Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente da Holanda, entidade que está envolvida no combate ao surto, confirmou a presença do hantavírus num dos pacientes que apresentaram sintomas. A holandesa que faleceu também testou positivo para o vírus.

O Departamento de Saúde da África do Sul confirmou que duas das vítimas fatais eram cidadãos holandeses: um homem de 70 anos, que morreu em Santa Helena, a 11 de abril, e a mulher, de 69 anos, que morreu na África do Sul.

O britânico em tratamento numa clínica privada de Joanesburgo adoeceu em 27 de abril, enquanto a vítima alemã a bordo do navio morreu em 2 de maio, segundo informação da Oceanwide Expeditions.

O hantavírus, que pode causar doenças respiratórias fatais, se espalha quando partículas de fezes ou urina de roedores se tornam aerotransportadas. Não é facilmente transmissível entre humanos e não existem medicamentos específicos para tratar a doença. O tratamento concentra-se em cuidados de suporte, incluindo a ventilação mecânica nos casos de maior gravidade.

A Organização Mundial da Saúde afirmou que o risco para o público em geral é baixo e que não há necessidade de pânico ou restrições de viagem. No entanto, as autoridades de Cabo Verde, alegando precaução, não permitiram que o navio atracasse.

A OMS afirmou em um comunicado que identificou sete casos de hantavírus a bordo do navio de cruzeiro de luxo, incluindo dois casos confirmados em laboratório e cinco casos suspeitos.

Um porta-voz da operadora do navio, a Oceanwide Expeditions, sedeada na Holanda, disse que, por precaução, todos os passageiros foram instruídos a permanecer em suas cabines para evitar qualquer possível disseminação do vírus.

A empresa estuda a possibilidade de os passageiros virem a ser examinados e desembarcados nas ilhas de Las Palmas e Tenerife.



"Há muita incerteza e essa é a parte mais difícil"

"Não somos apenas manchetes: somos pessoas com famílias, com vidas, com pessoas esperando por nós em casa", disse Jake Rosmarin, um norte-americano que é autor de um blogue de viagens.

"Há muita incerteza e essa é a parte mais difícil", acrescentou, numa mensagem vídeo publicada a partir do navio, no Instagram.