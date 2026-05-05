Meloni critica circulação de imagens falsas geradas por IA

A primeira-ministra italiana criticou esta terça-feira a divulgação de imagens manipuladas com recurso a inteligência artificial, incluindo uma fotografia falsa em que surge de lingerie, que se tornou viral.

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Numa publicação na rede social Facebook, Giorgia Meloni afirmou que várias imagens falsas suas têm circulado nos últimos dias, sendo apresentadas como verdadeiras por opositores políticos.

“Em dias recentes, várias imagens falsas minhas têm circulado, geradas com inteligência artificial e apresentadas como reais por alguns opositores demasiado zelosos”, escreveu Meloni.

A líder do governo italiano sublinhou a gravidade da situação, referindo que a utilização destes conteúdos serve para atacar e disseminar falsidades.

A fotografia mais divulgada mostrava Meloni aparentemente sentada numa cama, vestida com lingerie, uma montagem que desencadeou uma onda de críticas online dirigidas à governante, por parte de utilizadores convencidos de que a imagem era genuína.

Meloni classificou o fenómeno como uma forma de ciberbullying, alertando para o potencial das imagens geradas por inteligência artificial para enganar e prejudicar indivíduos.

“O problema vai além de mim. Os deepfakes são uma ferramenta perigosa, porque podem enganar, manipular e atingir qualquer pessoa”, afirmou Giorgia Meloni.