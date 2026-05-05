Musk quis controlo total da OpenAI para financiar colonização de Marte

O presidente da OpenAI, Greg Brockman, afirmou em tribunal que Elon Musk pretendia assumir o controlo total da empresa, em parte para angariar cerca de 74 mil milhões de euros destinados à colonização de Marte.

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O testemunho foi prestado durante a segunda semana de um julgamento considerado decisivo para o futuro da OpenAI, responsável pelo desenvolvimento do chatbot ChatGPT.

Brockman relatou que, em 2017, Musk pressionou a organização a abandonar o modelo sem fins lucrativos e a adotar uma estrutura com fins lucrativos, alegando dificuldades na captação de financiamento para o desenvolvimento de modelos avançados de inteligência artificial.

“Ele disse que precisava de 74 mil milhões de euros para criar uma cidade em Marte”, afirmou Greg Brockman, acrescentando: “No final, precisava de controlo total. Musk também disse que decidiria quando abdicar desse controlo”.

Segundo o responsável, Musk manifestou ainda intenção de liderar a empresa caso a mudança estrutural fosse concretizada.

Brockman descreveu uma reunião em 2017 como particularmente tensa, referindo que Musk rejeitou de imediato uma proposta de estrutura acionista e teve uma reação que considerou intimidatória, ao aproximar-se rapidamente após dizer “recuso”.

De acordo com o testemunho, Musk acabou por pegar num quadro oferecido a Ilya Sutskever como agradecimento por uma doação da Tesla à equipa da OpenAI e abandonou o local. Brockman afirmou também que o empresário ameaçou suspender financiamento futuro até a situação ser resolvida.

Musk avançou com um processo judicial contra a OpenAI e o diretor executivo Sam Altman, acusando-os de o terem induzido a doar cerca de 35 milhões de euros à organização sem fins lucrativos antes de esta abandonar a sua missão original.

O empresário exige uma indemnização de aproximadamente 139 mil milhões de euros e pretende a destituição de Altman e Brockman das suas funções. Musk deixou o conselho de administração da OpenAI em fevereiro de 2018.

A OpenAI adotou uma estrutura com fins lucrativos em março de 2019, tendo desde então angariado mais de 93 mil milhões de euros. A empresa estará agora a preparar uma eventual entrada em bolsa avaliada em cerca de 930 mil milhões de euros ainda este ano.