OMS à procura de passageiros de voo após mortes por hantavírus em cruzeiro de luxo

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está a tentar encontrar os passageiros do voo onde esteve a mulher neerlandesa que veio a morrer com hantavírus, depois de embarcar no cruzeiro de luxo MV Hondius, revelando que o primeiro caso suspeito — o seu marido — começou a apresentar sintomas do vírus há um mês.

Em comunicado, a OMS confirma sete casos, dos quais apenas dois estão confirmados e cinco são suspeitos, dos quais resultaram três mortes. Há ainda um passageiro a bordo em estado crítico e três com sintomas ligeiros.

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Em conferência de imprensa, Maria Van Kerkhove, diretora de preparação e prevenção de epidemias e pandemias da OMS, avançou que se suspeita que a primeira pessoa terá sido infetada antes de embarcar no cruzeiro.

A agência da ONU anunciou que está a tomar medidas para encontrar os passageiros do voo no qual a mulher neerlandesa de 69 anos viajou, de Santa Helena para Joanesburgo, no final de abril, depois de o marido ter morrido a bordo do cruzeiro, onde ambos tinham embarcado, a 1 de abril.

O marido, de 70 anos, começou por apresentar febre, dor de cabeça e diarreia a 6 de abril, já a bordo do MV Hondius. A 11 de abril, o homem já apresentava sintomas respiratórios e veio a morrer no navio nesse mesmo dia.