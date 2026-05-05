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Guerra na Ucrânia

ONU detetou danos em laboratório da central nuclear de Zaporijia

05 mai, 2026 - 08:11 • Lusa

O relatório da agência ocorreu depois de os técnicos russos da central terem informado a AIEA sobre um ataque com um drone, embora não tenham sido relatadas vítimas.

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A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) indicou hoje que detetou danos numa parte da central nuclear ucraniana de Zaporijia, sob ocupação russa, após um ataque com um drone no domingo.

Segundo um comunicado divulgado esta terça-feira o organismo das Nações Unidas visitou na segunda-feira o Laboratório de Controlo de Radiação Externa da central nuclear de Zaporijia, um dia depois de a central ter sido atingida por um aparelho aéreo não tripulado.

Durante a visita, os técnicos da AIEA observaram danos em alguns dos equipamentos de monitorização meteorológica do laboratório, "que já não estão operacionais".

Neste contexto, o diretor-geral da agência, Rafael Grossi, reiterou hoje o apelo à máxima contenção militar nas proximidades de todas as instalações nucleares de forma a serem evitados riscos de segurança.

O relatório da agência ocorreu depois de os técnicos russos da central terem informado a AIEA sobre um ataque com um drone, embora não tenham sido relatadas vítimas.

A instalação atingida está localizada no exterior do perímetro principal da central nuclear, mas faz parte do complexo.

De imediato, a equipa da AIEA na Ucrânia solicitou à Rússia permissão para avaliar diretamente as consequências do ataque.

A central nuclear de Zaporijia, com seis reatores e uma potência de 6.000 megawatts, a maior da Europa, foi ocupada pela Rússia nas primeiras semanas da invasão da Ucrânia, em 2022.

A central não produz eletricidade desde a ocupação russa mas precisa de estar conectada à rede elétrica para manter o sistema estável.

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