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África do Sul confirma dois casos de hantavírus
06 mai, 2026 - 07:50 • João Cunha
Ministro sul-africano da Saúde pede à população para que não entre em pânico, garantindo que as autoridades estão a monitorizar a situação.
A África do Sul acaba de confirmar, esta quarta-feira, a existência de dois casos de hantavírus, no caso a estirpe dos Andes.
O ministro sul africano da Saúde - que lembra que esta estirpe é transmissível entre humanos - pede à população para que não entre em pânico, garantindo que as autoridades estão a monitorizar a situação.
Saúde
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O navio de cruzeiro que está ao largo de Cabo Verde com dois casos de hantavírus e cinco suspeitos, dos quais resultaram três mortes, enviou para a África do Sul, quando seguia para a Ilha de Santa Helena, dois dos seus passageiros. Um acabou por morrer e o outro permanece em estado crítico.
Na África do Sul houve um outro caso suspeito de transmissão local de um paciente que desmaiou no Aeroporto Internacional de Joanesburgo, enquanto estava em trânsito para a Holanda - e que acabou por morrer.
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