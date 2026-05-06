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Alemanha. Operação tem como alvo 36 suspeitos de extrema-direita

06 mai, 2026 - 09:18 • João Cunha , João Malheiro

Os suspeitos estão acusados de serem membros proeminentes de grupos que radicalizam jovens por todo o país.

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O Procurador Geral do Ministério Público alemão e a Policia Federal confirmam: estão em curso raides policiais em 50 locais de 12 estados federais, que têm como alvo 36 suspeitos de pertencerem a organizações de extrema-direita.

Os suspeitos estão acusados de serem membros proeminentes de grupos que radicalizam jovens por todo o país.

Mais de 600 agentes estão envolvidos nas ações policiais que investigam dois grupos: "Jung & Stark" (Jovem e Forte) e "Deutsche Jugend Voran" (Em Frente Juventude Alemã).

Segundo a investigação das autoridades alemãs, os grupos têm como alvo figuras políticas e ativistas de esquerda.

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