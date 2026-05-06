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Colono israelita cospe na Catedral de São Tiago em Jerusalém

06 mai, 2026 - 08:32 • João Cunha , João Malheiro

Os ataques a símbolos cristãos em Israel têm aumentado, desde os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023.

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Um colono israelita partilhou um video, em que aparece a cuspir várias vezes na Catedral de São Tiago, em Jerusalém.

Nas imagens surge ainda a usar o dedo médio para criar o símbolo da cruz.

Os ataques a símbolos cristãos em Israel têm aumentado, desde os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023.

Recentemente, dois militares foram condenados a 30 dias de detenção militar e o seu afastamento do serviço de combate, na sequência do envolvimento na destruição de uma estátua de Jesus Cristo crucificado, durante um incidente ocorrido em aldeia cristã, no sul do Líbano.

O relatório das IDF conclui que a conduta dos soldados envolvidos “se desviou completamente das ordens e dos valores” das forças armadas israelitas, classificando o episódio como uma falha grave.

Além das sanções já aplicadas aos dois principais envolvidos, os restantes militares foram convocados para sessões de esclarecimento, após as quais poderão ser determinadas medidas disciplinares adicionais ao nível do comando.

Só no ano passado, há registo de 155 ataques contra cristãos.

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