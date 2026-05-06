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Coreia do Norte remove referência a reunificação das Coreias da constituição

06 mai, 2026 - 08:44 • João Cunha , João Malheiro

O novo artigo da constituição reconhece que o país faz fronteira com a Coreia do Sul e que "não vai tolerar qualquer violação" do seu território.

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A Coreia do Norte reviu a Constituição para definir a Coreia do Sul como um Estado separado e remover referências à reunificação.

De acordo com a agência de noticias sul-coreana Yonhap, fica assim formalizada a mudança de Kim Jong-un, o lider norte-coreano, em direção a uma política de "dois Estados hostis".

O novo artigo da constituição reconhece que o país faz fronteira com a Coreia do Sul e que "não vai tolerar qualquer violação" do seu território. No entanto, nunca define concretamente quais são os limites geográficos de ambos.

Kim Jong-un deixa de ser considerado "líder supremo" e passa a ser designado como chefe da Comissão do Estado. Nesta revisão, fica explícito que é este chefe de Estado o responsável máximo pelas forças nucleares do país.

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