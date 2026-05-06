- Noticiário das 18h
- 06 mai, 2026
-
Espanha garante que passageiros do navio com hantavírus estão assintomáticos
06 mai, 2026 - 15:01 • Olímpia Mairos
Três casos suspeitos foram evacuados para os Países Baixos, enquanto Madrid garante que não existe risco para as Ilhas Canárias.
O Governo espanhol garantiu esta quarta-feira que todos os passageiros que permanecem a bordo do navio MV Hondius estão sem sintomas, depois de três casos suspeitos de hantavírus terem sido retirados da embarcação e encaminhados para os Países Baixos.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Numa conferência de imprensa conjunta, a ministra da Saúde de Espanha, Mónica García, confirmou que o cidadão britânico de 56 anos retirado do navio era o médico de bordo.
“Encontra-se agora numa condição mais estável”, afirmou a ministra, acrescentando que o médico esteve anteriormente em “estado crítico”.
Saúde
Três casos suspeitos de hantavírus retirados do cruzeiro e a caminho dos Países Baixos
Turistas têm nacionalidades neerlandesa, alemã e b(...)
Passageiros serão retirados em Tenerife
Segundo Mónica García, o MV Hondius segue agora rumo ao porto de Granadilla, em Tenerife, onde deverá atracar “dentro de três dias”, altura em que todos os passageiros serão desembarcados antes de serem repatriados.
“Todos os que permanecem no navio não apresentam sintomas”, assegurou a ministra.
A governante espanhola insistiu ainda que “não há risco” para as Ilhas Canárias, sublinhando que a operação foi desenhada para “evitar contacto” entre os passageiros e os residentes locais.
Os 14 cidadãos espanhóis serão posteriormente colocados em quarentena no Hospital Militar Gómez Ulla, em Madrid, onde “serão seguidos todos os protocolos necessários”. Já os passageiros estrangeiros serão repatriados, desde que permaneçam sem sintomas, ficando sujeitos às regras sanitárias dos respetivos países.
“Será implementado um mecanismo conjunto de avaliação sanitária e evacuação para repatriar todos os passageiros. A menos que estejam incapacitados por razões médicas, todos os passageiros estrangeiros serão repatriados”, afirmou a ministra Mónica García durante uma conferência de imprensa.
Líder regional das Canárias rejeita atracagem de navio afetado por hantavírus
Fernando Clavijo solicitou uma reunião urgente com(...)
Espanha diz que ajuda ao navio é obrigação “ética e legal”
Também presente na conferência de imprensa, o ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendeu a decisão de permitir a chegada do navio às Canárias.
“Há mais de 140 pessoas a bordo que precisam de ajuda”, afirmou.
Grande-Marlaska explicou que a Organização Mundial da Saúde recomendou a utilização de um porto espanhol para a operação e considerou que, além da dimensão humanitária, existem deveres legais do Estado espanhol.
“Não podemos esquecer que a nossa própria Constituição estabelece que as autoridades devem ajudar todos os nossos cidadãos”, declarou.
Hantavírus é raro e transmitido por roedores
Questionada sobre os riscos da doença, a ministra Mónica García explicou que o hantavírus é transmitido por roedores e classificou a infeção como “bastante excecional”.
“Há muito poucos casos no mundo”, afirmou.
A ministra acrescentou ainda que a transmissão entre humanos “não é comum”, embora possa ocorrer em situações de contacto muito próximo.
Saúde
Hantavírus: o que é, como se transmite e porque preocupa o surto num cruzeiro?
Três mortos a bordo do navio MV Hondius levantam a(...)
As autoridades espanholas garantem estar em coordenação com entidades europeias, autoridades locais das Canárias e a Organização Mundial da Saúde para acompanhar a situação.
A Organização Mundial da Saúde confirmou a existência de um oitavo caso no surto que ocorreu a bordo do MV Hondius e afirmou que a estirpe dos Andes, transmissível entre humanos, é a causadora das infeções. O último caso confirmado é o de um cidadão suíço que desembarcou juntamente com a sua esposa antes de se saber da existência do surto e que está a ser tratado em Zurique.
Suíça confirma caso de homem infetado com hantavírus
Doente está a ser tratado em Zurique depois de via(...)
- Noticiário das 18h
- 06 mai, 2026
-
- Líder regional das Canárias rejeita atracagem de navio afetado por hantavírus
- Três casos suspeitos de hantavírus retirados do cruzeiro e a caminho dos Países Baixos
- Suíça confirma caso de homem infetado com hantavírus
- "Não há risco de uma pandemia". Virologista diz ser improvável transmissão humana de hantavírus
- África do Sul confirma dois casos de hantavírus
- Canárias vão receber cruzeiro com foco de hantavírus
- DGS acompanha surto de hantavírus em navio que classifica de "baixo risco" para Portugal
- OMS à procura de passageiros de voo após mortes por hantavírus em cruzeiro de luxo
- Hantavírus: o que é, como se transmite e porque preocupa o surto num cruzeiro?
- Hantavírus em cruzeiro de luxo: casal holandês e cidadão alemão são os mortos confirmados
- Líder regional das Canárias rejeita atracagem de navio afetado por hantavírus
- Três casos suspeitos de hantavírus retirados do cruzeiro e a caminho dos Países Baixos
- Suíça confirma caso de homem infetado com hantavírus
- "Não há risco de uma pandemia". Virologista diz ser improvável transmissão humana de hantavírus
- África do Sul confirma dois casos de hantavírus
- Canárias vão receber cruzeiro com foco de hantavírus
- DGS acompanha surto de hantavírus em navio que classifica de "baixo risco" para Portugal
- OMS à procura de passageiros de voo após mortes por hantavírus em cruzeiro de luxo
- Hantavírus: o que é, como se transmite e porque preocupa o surto num cruzeiro?
- Hantavírus em cruzeiro de luxo: casal holandês e cidadão alemão são os mortos confirmados