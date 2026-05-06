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França desloca porta-aviões para o Mar Vermelho e prepara missão no Estreito de Ormuz

06 mai, 2026 - 19:17 • Fábio Monteiro com Reuters

França enviou o grupo de combate do porta-aviões Charles de Gaulle para o Mar Vermelho. Missão poderá abrir caminho a uma operação multinacional no Estreito de Ormuz. Paris defende um compromisso entre Irão e Estados Unidos para aliviar o bloqueio marítimo.

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França anunciou esta quarta-feira o destacamento do porta-aviões Charles de Gaulle para o Mar Vermelho, no âmbito dos preparativos para uma eventual missão de segurança no Estreito de Ormuz.

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Segundo a presidência francesa, o prolongamento do bloqueio no Estreito de Ormuz está a agravar os efeitos sobre a economia mundial e aumenta o risco de continuação das hostilidades na região.

França e Reino Unido trabalham há várias semanas numa proposta destinada a garantir a passagem segura de navios no estreito quando a situação estabilizar ou o conflito terminar. De acordo com Paris, uma dezena de países já manifestou disponibilidade para participar numa futura missão multinacional.

“O que estamos a propor é que o Irão obtenha passagem para os seus navios através do estreito e, em troca, se comprometa a negociar com os americanos sobre questões nucleares, mísseis e a região”, disse um responsável da presidência francesa durante uma sessão de esclarecimento com jornalistas.

A proposta francesa prevê que os Estados Unidos levantem o bloqueio marítimo em troca do compromisso iraniano de negociar. Paris considera que, nesse cenário, seria possível avançar com uma força multinacional encarregada de proteger os comboios marítimos que atravessem o Estreito de Ormuz.

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