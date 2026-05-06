Hantavírus: Centro europeu admite que "permanecem muitas incertezas" sobre o surto

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) admitiu esta quarta-feira que “permanecem muitas incertezas” sobre o surto associado a hantavírus detetado num navio de cruzeiro sob bandeira neerlandesa.

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Segundo o ECDC, foram registados sete casos, incluindo três mortes, um doente em estado crítico, dois casos sintomáticos a bordo e outro detetado após desembarque na Suíça.

Os doentes apresentaram febre, sintomas respiratórios e gastrointestinais. Pelo menos quatros evoluíram rapidamente para pneumonia, insuficiência respiratória aguda e choque.

Duas amostras deram positivo para hantavírus e uma terceira para vírus Andes.

Segundo o ECDC, “consideramos todos os passageiros do navio contactos próximos”, devido ao ambiente fechado e às atividades partilhadas a bordo.

A principal hipótese é a de que alguns passageiros tenham sido infetados na Argentina antes do embarque e que possa ter ocorrido transmissão entre pessoas durante o cruzeiro.

O ECDC sublinha que “o risco para a população geral na UE/EEE é muito baixo”.

O organismo europeu recorda que a transmissão entre humanos do vírus Andes é rara e exige contacto próximo e prolongado. Acrescenta ainda que o reservatório natural do vírus não existe na Europa.

As autoridades recomendam evacuação rápida de casos sintomáticos, testes PCR e medidas reforçadas de higiene e proteção individual.