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Israel ataca Beirute pela primeira vez desde o cessar-fogo com o Hezbollah

06 mai, 2026 - 20:56 • Redação

Israel lançou esta quarta-feira um ataque contra os subúrbios do sul de Beirute. Bombardeamento marca a primeira ofensiva na capital libanesa desde o cessar-fogo acordado com o Hezbollah no mês passado.

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Israel atacou esta quarta-feira os subúrbios do sul de Beirute, naquela que foi a primeira ofensiva na capital libanesa desde o acordo de cessar-fogo alcançado com o Hezbollah no mês passado.

O Governo israelita afirmou que o alvo era um comandante da força de elite Radwan, ligada ao movimento xiita libanês.

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O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, anunciaram a operação numa declaração conjunta. Meios de comunicação israelitas avançaram que o comandante visado morreu no ataque, mas não existia confirmação imediata por parte das forças armadas israelitas nem do Hezbollah.

O cessar-fogo no Líbano tem servido de base a uma trégua mais ampla entre os Estados Unidos e o Irão. A suspensão dos ataques israelitas em território libanês era uma das principais exigências de Teerão.

Horas antes do ataque, Israel tinha apelado à evacuação de várias aldeias situadas a norte do rio Litani, numa indicação de possível alargamento da área de operações militares.

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