- Noticiário das 10h
- 06 mai, 2026
-
Líder regional das Canárias rejeita atracagem de navio afetado por hantavírus
06 mai, 2026 - 09:14
Fernando Clavijo solicitou uma reunião urgente com o primeiro-ministro Pedro Sánchez para discutir o assunto.
O Governo regional das Canárias, em Espanha, opõe-se a que um navio de cruzeiro de luxo, atingido por um surto do mortal hantavírus, possa atracar no arquipélago, afirmou esta quarta-feira o seu líder, Fernando Clavijo.
"Esta decisão não se baseia em nenhum critério técnico, nem há informação suficiente para tranquilizar o público ou garantir a sua segurança", disse Clavijo à rádio COPE.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Acrescentou que solicitou uma reunião urgente com o primeiro-ministro Pedro Sánchez para discutir o assunto. Clavijo pertence ao Partido Popular (PP), de centro-direita, o principal partido de oposição aos socialistas de Sánchez.
Na quarta-feira, a emissora estatal espanhola TVE noticiou que o navio de cruzeiro deveria atracar na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, citando fontes do Ministério da Saúde do país. O ministério não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.
- Noticiário das 10h
- 06 mai, 2026
-