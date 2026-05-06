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Líder regional das Canárias rejeita atracagem de navio afetado por hantavírus

06 mai, 2026 - 09:14

Fernando Clavijo solicitou uma reunião urgente com o primeiro-ministro Pedro Sánchez para discutir o assunto.

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O Governo regional das Canárias, em Espanha, opõe-se a que um navio de cruzeiro de luxo, atingido por um surto do mortal hantavírus, possa atracar no arquipélago, afirmou esta quarta-feira o seu líder, Fernando Clavijo.

"Esta decisão não se baseia em nenhum critério técnico, nem há informação suficiente para tranquilizar o público ou garantir a sua segurança", disse Clavijo à rádio COPE.

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Acrescentou que solicitou uma reunião urgente com o primeiro-ministro Pedro Sánchez para discutir o assunto. Clavijo pertence ao Partido Popular (PP), de centro-direita, o principal partido de oposição aos socialistas de Sánchez.

Na quarta-feira, a emissora estatal espanhola TVE noticiou que o navio de cruzeiro deveria atracar na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, citando fontes do Ministério da Saúde do país. O ministério não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

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