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Nissan planeia cortar 10% dos seus postos de trabalho na Europa

06 mai, 2026 - 10:11

A informação gerou rejeição e preocupação entre representantes dos trabalhadores.

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A fabricante japonesa de automóveis Nissan prevê cortar cerca de 900 postos de trabalho na Europa, aproximadamente 10% da sua força laboral regional, informou esta quarta-feira a agência local Kyodo. Segundo representantes citados pela agência, a empresa japonesa está a planear o encerramento parcial do armazém de componentes em Barcelona e uma revisão do modelo de vendas na Europa, passando em alguns mercados da distribuição própria para a comercialização através de importadores locais.
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