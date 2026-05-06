Nobel da Paz iraniana hospitalizada sob vigilância e em risco de vida

A ativista iraniana Narges Mohammadi, distinguida com o Prémio Nobel da Paz em 2023, está hospitalizada sob vigilância há vários dias, enfrentando um quadro clínico considerado grave pelos seus apoiantes.

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Segundo a advogada Chirinne Ardakani, a situação de saúde da ativista deteriorou-se de forma acentuada, colocando-a “entre a vida e a morte”.

“Estamos a lutar para que o coração de Narges continue a bater”, disse Ardakani.

Também Jonathan Dagher, representante de uma organização de defesa da liberdade de imprensa, alertou para a gravidade do momento, referindo tratar-se da primeira vez que os apoiantes assumem publicamente o risco de morte iminente.

“Existe um risco real de morte. Temos de agir antes que seja demasiado tarde”, afirmou Dagher.

Narges Mohammadi, de 54 anos, tem um histórico de detenções devido à sua atividade cívica e política, tendo passado grande parte das últimas duas décadas entre períodos de liberdade e encarceramento. A detenção mais recente ocorreu em dezembro, após críticas ao regime durante um funeral.

De acordo com os seus apoiantes, a ativista sofreu dois episódios cardíacos suspeitos, registados a 24 de março e a 1 de maio, enquanto se encontrava detida na prisão de Zanjan, no norte do Irão. Após o segundo incidente, foi transferida para uma unidade hospitalar, onde permanece sob vigilância constante.