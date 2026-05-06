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Ormuz. Donald Trump anuncia suspensão temporária do "Projeto Liberdade"

06 mai, 2026 - 06:18 • Rita Vila Real com Reuters

A interrupção foi proposta pelo Paquistão e tem em vista a possibilidade de finalizar um acordo de paz.

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O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, suspendeu temporariamente o "Projeto Liberdade", a operação levada a cabo pela marinha norte-americana no Estreito de Ormuz.

Donald Trump diz, numa publicação na rede social Truth, que a operação está suspensa para perceber "se um acordo pode ou não ser finalizado e assinado".

A interrupção foi proposta pelo Paquistão, o principal responsável pelas negociações de paz entre os EUA e o Irão, como refere o líder norte-americano.

Apesar da paragem, Trump garante que o bloqueio comercial no Estreito de Ormuz continua "em pleno vigor e efeito".

Poucas horas antes de Trump o suspender, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também descreveu o "Projeto Liberdade" como uma operação defensiva distinta e de menor dimensão, afirmando que os Estados Unidos não estão a pensar agir militarmente. "A menos que sejamos alvejados", diz.

No domingo, Donald Trump afirmou que os EUA iriam "guiar" os navios em segurança para fora do Estreito de Ormuz, como um "gesto humanitário" para ajudar os países neutros no conflito no Médio Oriente.
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