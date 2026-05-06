- Noticiário das 10h
- 06 mai, 2026
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Ormuz. Donald Trump anuncia suspensão temporária do "Projeto Liberdade"
06 mai, 2026 - 06:18 • Rita Vila Real com Reuters
A interrupção foi proposta pelo Paquistão e tem em vista a possibilidade de finalizar um acordo de paz.
O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, suspendeu temporariamente o "Projeto Liberdade", a operação levada a cabo pela marinha norte-americana no Estreito de Ormuz.
Donald Trump diz, numa publicação na rede social Truth, que a operação está suspensa para perceber "se um acordo pode ou não ser finalizado e assinado".
A interrupção foi proposta pelo Paquistão, o principal responsável pelas negociações de paz entre os EUA e o Irão, como refere o líder norte-americano.
Apesar da paragem, Trump garante que o bloqueio comercial no Estreito de Ormuz continua "em pleno vigor e efeito".
Poucas horas antes de Trump o suspender, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também descreveu o "Projeto Liberdade" como uma operação defensiva distinta e de menor dimensão, afirmando que os Estados Unidos não estão a pensar agir militarmente. "A menos que sejamos alvejados", diz.
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