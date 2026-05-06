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Repórter alvo de busca do FBI vence Pulitzer por trabalho sobre Administração Trump
06 mai, 2026 - 21:54 • Redação
Hannah Natanson viu agentes do FBI entrarem em sua casa em janeiro e apreenderem os seus dispositivos eletrónicos. Quatro meses depois, a jornalista da “Washington Post” venceu o Pulitzer de serviço público por reportagens sobre a Administração Trump.
Hannah Natanson, jornalista da “Washington Post”, integrou a equipa distinguida na segunda-feira com o Pulitzer de serviço público, considerado o mais prestigiado prémio do jornalismo norte-americano.
O reconhecimento surgiu quatro meses depois de agentes do FBI terem realizado uma busca à sua residência, no âmbito de uma investigação relacionada com alegadas fugas de informação classificada.
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A operação ocorreu em 14 de janeiro. Agentes federais apreenderam o iPhone e outros dispositivos da repórter, que ao longo do último ano publicou dezenas de artigos sobre os esforços da Administração Trump para reduzir a dimensão do aparelho federal e cortar programas governamentais.
De acordo com o “Reporters Committee for Freedom of the Press”, não existiam precedentes conhecidos de buscas domiciliárias a jornalistas em investigações de fugas de informação ligadas à segurança nacional.
O comité do Pulitzer justificou o prémio atribuído à “Washington Post” com a capacidade da equipa de “romper o véu de secretismo” em torno da reorganização do Governo federal promovida pela Administração Trump.
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