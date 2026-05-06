Ouvir
  • Edição da Noite
  • 07 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Repórter alvo de busca do FBI vence Pulitzer por trabalho sobre Administração Trump

06 mai, 2026 - 21:54 • Redação

Hannah Natanson viu agentes do FBI entrarem em sua casa em janeiro e apreenderem os seus dispositivos eletrónicos. Quatro meses depois, a jornalista da “Washington Post” venceu o Pulitzer de serviço público por reportagens sobre a Administração Trump.

A+ / A-

Hannah Natanson, jornalista da “Washington Post”, integrou a equipa distinguida na segunda-feira com o Pulitzer de serviço público, considerado o mais prestigiado prémio do jornalismo norte-americano.

O reconhecimento surgiu quatro meses depois de agentes do FBI terem realizado uma busca à sua residência, no âmbito de uma investigação relacionada com alegadas fugas de informação classificada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A operação ocorreu em 14 de janeiro. Agentes federais apreenderam o iPhone e outros dispositivos da repórter, que ao longo do último ano publicou dezenas de artigos sobre os esforços da Administração Trump para reduzir a dimensão do aparelho federal e cortar programas governamentais.

De acordo com o “Reporters Committee for Freedom of the Press”, não existiam precedentes conhecidos de buscas domiciliárias a jornalistas em investigações de fugas de informação ligadas à segurança nacional.

O comité do Pulitzer justificou o prémio atribuído à “Washington Post” com a capacidade da equipa de “romper o véu de secretismo” em torno da reorganização do Governo federal promovida pela Administração Trump.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 07 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)