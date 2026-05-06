Repórter alvo de busca do FBI vence Pulitzer por trabalho sobre Administração Trump

Hannah Natanson, jornalista da “Washington Post”, integrou a equipa distinguida na segunda-feira com o Pulitzer de serviço público, considerado o mais prestigiado prémio do jornalismo norte-americano.

O reconhecimento surgiu quatro meses depois de agentes do FBI terem realizado uma busca à sua residência, no âmbito de uma investigação relacionada com alegadas fugas de informação classificada.

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A operação ocorreu em 14 de janeiro. Agentes federais apreenderam o iPhone e outros dispositivos da repórter, que ao longo do último ano publicou dezenas de artigos sobre os esforços da Administração Trump para reduzir a dimensão do aparelho federal e cortar programas governamentais.

De acordo com o “Reporters Committee for Freedom of the Press”, não existiam precedentes conhecidos de buscas domiciliárias a jornalistas em investigações de fugas de informação ligadas à segurança nacional.

O comité do Pulitzer justificou o prémio atribuído à “Washington Post” com a capacidade da equipa de “romper o véu de secretismo” em torno da reorganização do Governo federal promovida pela Administração Trump.