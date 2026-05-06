Rubio em Roma para travar tensão entre Trump e Papa Leão XIV

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reúne-se esta quinta-feira com o Papa Leão XIV, no Vaticano, e com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.

A deslocação acontece depois de semanas marcadas por ataques públicos de Trump ao Papa, sobretudo devido à posição de Leão XIV sobre a guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irão.

O Presidente norte-americano acusou o pontífice de ser “fraco” perante Teerão e insinuou, sem provas, que o Papa estaria disposto a aceitar que o Irão desenvolvesse armas nucleares.

O encontro entre Rubio e Leão XIV surge, por isso, carregado de simbolismo político. Rubio, católico praticante, tentou afastar a ideia de uma missão destinada a reparar relações. O secretário de Estado garantiu que a visita já estava prevista antes da recente escalada verbal entre Trump e o Vaticano.

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Segundo Rubio, a conversa deverá centrar-se em temas como liberdade religiosa, perseguição a minorias cristãs em África, ajuda humanitária e a situação em Cuba.

“Há muito para discutir com o Vaticano. O Papa é obviamente o vigário de Cristo, é católico romano, mas também é chefe de um Estado”, afirmou Rubio.

Trump e Papa em rota de colisão

A tensão entre Trump e Leão XIV agravou-se nas últimas semanas, à medida que o Papa assumiu um perfil político mais assertivo em temas internacionais. O pontífice criticou repetidamente a guerra contra o Irão e alertou para os riscos de escalada regional e global.

“A missão da Igreja é pregar o Evangelho, pregar a paz. Se alguém me quiser criticar por pregar o Evangelho, espero simplesmente ser ouvido pelo valor da palavra de Deus”, disse o Papa.

O conflito político não se limita ao Irão. A questão migratória tornou-se outro ponto de fricção importante entre a Santa Sé e a administração Trump. Leão XIV criticou as políticas anti-imigração da Casa Branca e defendeu uma abordagem mais humanitária face aos fluxos migratórios no Mediterrâneo e na América Latina.