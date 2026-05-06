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- 06 mai, 2026
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Suíça confirma caso de homem infetado com hantavírus
06 mai, 2026 - 09:16 • João Cunha , Daniela Espírito Santo com Reuters
Doente está a ser tratado em Zurique depois de viajar no navio de cruzeiro onde foram registados vários casos. África do Sul também já confirmou dois casos.
Um homem infetado com o hantavírus está a ser tratado em Zurique, informou esta quarta-feira o Governo suíço, acrescentando que não existe qualquer perigo para a população suíça neste momento.
O homem tinha regressado à Suíça depois de viajar no navio de cruzeiro onde foram registados vários casos, acrescentou o governo suíço em comunicado.
A África do Sul também confirmou, esta quarta-feira, a existência de dois casos de hantavírus, no caso a estirpe dos Andes.
O ministro sul africano da Saúde - que lembra que esta estirpe é transmissível entre humanos - pede à população para que não entre em pânico, garantindo que as autoridades estão a monitorizar a situação.
O navio de cruzeiro que está ao largo de Cabo Verde com dois casos de hantavírus e cinco suspeitos, dos quais resultaram três mortes, enviou para a África do Sul, quando seguia para a Ilha de Santa Helena, dois dos seus passageiros. Um acabou por morrer e o outro permanece em estado crítico.
Na África do Sul houve um outro caso suspeito de transmissão local de um paciente que desmaiou no Aeroporto Internacional de Joanesburgo, enquanto estava em trânsito para a Holanda - e que acabou por morrer.
O navio de cruzeiro deveria atracar nos próximos dias nas ilhas Canárias, mas o líder regional já se opôs à permissão e solicitou uma reunião urgente com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.
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