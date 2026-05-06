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Surto de hantavírus. Cruzeiro deixou Cabo Verde rumo às Canárias

06 mai, 2026 - 19:58 • Ricardo Vieira, com Reuters

O "MV Hondius", com quase 150 pessoas a bordo, deverá atracar em Tenerife, nas Ilhas Canárias, dentro de três dias. Três pessoas – duas delas em estado grave – foram entretanto transportadas em aviões ambulância para os Países Baixos.

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O navio de cruzeiro "MV Hondius", com um surto de hantavírus a bordo, deixou Cabo Verde esta quarta-feira à tarde e iniciou a viagem até às ilhas Canárias. A informação foi avançada por uma fonte citada pela agência Reuters.

O "MV Hondius", com quase 150 pessoas a bordo, deverá atracar em Tenerife, nas Ilhas Canárias, dentro de três dias, informou a ministra espanhola da Saúde, Mónica García, acrescentando que os passageiros ainda a bordo não apresentam quaisquer sintomas da doença.

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Uma vez em Tenerife, caso se mantenham saudáveis, todos os cidadãos não espanhóis serão repatriados para os seus países, explicou Mónica García numa conferência de imprensa em Madrid.

A operação será coordenada pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil, com o apoio da Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

Três pessoas que estavam a bordo do navio de cruzeiro – duas delas em estado grave – foram entretanto transportadas em aviões ambulância para os Países Baixos.

Catorze passageiros espanhóis ficarão em quarentena num hospital militar em Madrid, indicou a ministra espanholada Saúde.

A duração da quarentena dependerá do momento em que poderão ter tido contacto com o vírus, acrescentou Mónica García, referindo que este tem um período de incubação de 45 dias.

Um total de oito pessoas – incluindo um cidadão suíço que regressou ao seu país e está a ser tratado em Zurique – são suspeitas de ter contraído o vírus, sendo que três casos foram confirmados através de análises laboratoriais, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A África do Sul confirmou ter identificado, entre as vítimas, a estirpe andina do vírus, que pode – em casos raros – ser transmitida entre humanos através de contacto muito próximo.

“Esta é a única estirpe (de hantavírus) conhecida por poder provocar transmissão de pessoa para pessoa, mas tal transmissão é muito rara e… só ocorre devido a contacto muito próximo”, afirmou o Ministério da Saúde sul-africano.

Até agora, três pessoas morreram na sequência do surto de hantavírus a bordo do "MV Hondius". Trata-se de um casal neerlandês e de um cidadão alemão.

Um português está a bordo do navio de cruzeiro. Trata-se de um membro da tripulação.

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