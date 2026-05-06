Surto de hantavírus. Cruzeiro deixou Cabo Verde rumo às Canárias

A operação será coordenada pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil, com o apoio da Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

Uma vez em Tenerife, caso se mantenham saudáveis, todos os cidadãos não espanhóis serão repatriados para os seus países, explicou Mónica García numa conferência de imprensa em Madrid.

O "MV Hondius" , com quase 150 pessoas a bordo, deverá atracar em Tenerife, nas Ilhas Canárias, dentro de três dias, informou a ministra espanhola da Saúde, Mónica García, acrescentando que os passageiros ainda a bordo não apresentam quaisquer sintomas da doença.

O navio de cruzeiro "MV Hondius", com um surto de hantavírus a bordo, deixou Cabo Verde esta quarta-feira à tarde e iniciou a viagem até às ilhas Canárias . A informação foi avançada por uma fonte citada pela agência Reuters.

Três pessoas que estavam a bordo do navio de cruzeiro – duas delas em estado grave – foram entretanto transportadas em aviões ambulância para os Países Baixos.



Catorze passageiros espanhóis ficarão em quarentena num hospital militar em Madrid, indicou a ministra espanholada Saúde.

A duração da quarentena dependerá do momento em que poderão ter tido contacto com o vírus, acrescentou Mónica García, referindo que este tem um período de incubação de 45 dias.



Um total de oito pessoas – incluindo um cidadão suíço que regressou ao seu país e está a ser tratado em Zurique – são suspeitas de ter contraído o vírus, sendo que três casos foram confirmados através de análises laboratoriais, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A África do Sul confirmou ter identificado, entre as vítimas, a estirpe andina do vírus, que pode – em casos raros – ser transmitida entre humanos através de contacto muito próximo.

“Esta é a única estirpe (de hantavírus) conhecida por poder provocar transmissão de pessoa para pessoa, mas tal transmissão é muito rara e… só ocorre devido a contacto muito próximo”, afirmou o Ministério da Saúde sul-africano.

Até agora, três pessoas morreram na sequência do surto de hantavírus a bordo do "MV Hondius". Trata-se de um casal neerlandês e de um cidadão alemão.

Um português está a bordo do navio de cruzeiro. Trata-se de um membro da tripulação.