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Saúde
Três casos suspeitos de hantavírus retirados do cruzeiro e a caminho dos Países Baixos
06 mai, 2026 - 11:45 • Diogo Camilo
Turistas têm nacionalidades neerlandesa, alemã e britânica. Estirpe do vírus é a única transmissível entre humanos, mas OMS assegura que risco geral à saúde pública "permanece baixo".
Três pessoas com suspeitas de hantavírus foram retirados do cruzeiro onde foram registados vários casos do vírus, que se encontra ao largo de Cabo Verde.
Segundo confirmou a Organização Mundial de Saúde (OMS), os três casos suspeitos estão a caminho dos Países Baixos para receberem tratamento médico. O Ministério dos Negócios Estrangeiros neerlandês avança que as três pessoas têm nacionalidade neerlandesa, alemã e britânica.
Ao mesmo tempo, a OMS indicou que a estirpe identificada do hantavírus até ao momento é a andina, a única transmissível deste vírus entre humanos.
O jornal alemão Bild também avançou que uma mulher alemã foi retirada do navio e está a caminho da cidade alemã de Dusseldorf para receber tratamentos, suspeitando-se que esta seja uma das pessoas mencionadas pela OMS e próxima de uma das três vítimas mortais registadas até ao momento.
"A OMS continua a trabalhar com os operadores do navio de forma a monitorizar de perto a saúde dos passageiros e da tripulação, em colaboração com os países de forma a apoiar o acompanhamento médico adequado e a evacuação quando necessário", refere em comunicado a agência da ONU.
A OMS avança ainda que, nesta fase, "o risco geral à saúde pública permanece baixo".
A bordo do cruzeiro de luxo MV Hondius estavam confirmados dois casos de hantavírus e cinco suspeitos, dos quais resultaram três mortes. Um dos passageiros estava em estado crítico, desconhecendo-se se este foi um dos passageiros retirados do navio.
Esta quarta-feira, o Governo da Suíça avançou que um homem infetado com o hantavírus está a ser tratado em Zurique, mas que não existe qualquer perigo para a população. Na África do Sul houve um outro caso suspeito de transmissão local de um paciente que desmaiou no Aeroporto Internacional de Joanesburgo, enquanto estava em trânsito para a Holanda - e que acabou por morrer.
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