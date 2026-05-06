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Três casos suspeitos de hantavírus retirados do cruzeiro e a caminho dos Países Baixos

06 mai, 2026 - 11:45 • Diogo Camilo

Turistas têm nacionalidades neerlandesa, alemã e britânica. Estirpe do vírus é a única transmissível entre humanos, mas OMS assegura que risco geral à saúde pública "permanece baixo".

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Três pessoas com suspeitas de hantavírus foram retirados do cruzeiro onde foram registados vários casos do vírus, que se encontra ao largo de Cabo Verde.

Segundo confirmou a Organização Mundial de Saúde (OMS), os três casos suspeitos estão a caminho dos Países Baixos para receberem tratamento médico. O Ministério dos Negócios Estrangeiros neerlandês avança que as três pessoas têm nacionalidade neerlandesa, alemã e britânica.

Ao mesmo tempo, a OMS indicou que a estirpe identificada do hantavírus até ao momento é a andina, a única transmissível deste vírus entre humanos.

O jornal alemão Bild também avançou que uma mulher alemã foi retirada do navio e está a caminho da cidade alemã de Dusseldorf para receber tratamentos, suspeitando-se que esta seja uma das pessoas mencionadas pela OMS e próxima de uma das três vítimas mortais registadas até ao momento.

"A OMS continua a trabalhar com os operadores do navio de forma a monitorizar de perto a saúde dos passageiros e da tripulação, em colaboração com os países de forma a apoiar o acompanhamento médico adequado e a evacuação quando necessário", refere em comunicado a agência da ONU.

A OMS avança ainda que, nesta fase, "o risco geral à saúde pública permanece baixo".

A bordo do cruzeiro de luxo MV Hondius estavam confirmados dois casos de hantavírus e cinco suspeitos, dos quais resultaram três mortes. Um dos passageiros estava em estado crítico, desconhecendo-se se este foi um dos passageiros retirados do navio.

Esta quarta-feira, o Governo da Suíça avançou que um homem infetado com o hantavírus está a ser tratado em Zurique, mas que não existe qualquer perigo para a população. Na África do Sul houve um outro caso suspeito de transmissão local de um paciente que desmaiou no Aeroporto Internacional de Joanesburgo, enquanto estava em trânsito para a Holanda - e que acabou por morrer.

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