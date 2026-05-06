Ucrânia acusa Rússia de violar cessar-fogo iniciado por Kiev

A Ucrânia acusou a Rússia de violar o cessar-fogo iniciado pelo Presidente Volodymyr Zelenskiy à meia-noite de quarta-feira. As autoridades reportaram uma pessoa morta e três feridas em áreas da linha da frente no norte e leste do país.

"A Rússia violou o cessar-fogo iniciado pela Ucrânia à meia-noite entre 5 e 6 de maio", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, na quarta-feira.

Sybiha afirmou que os ataques russos continuaram durante toda a noite, incluindo ataques matinais às cidades de Kharkiv e Zaporizhzhia. "Isto demonstra que a Rússia rejeita a paz e que os seus falsos apelos para um cessar-fogo a 9 de maio não têm nada a ver com diplomacia", disse no canal X.

O Presidente russo, Vladimir Putin, "só se preocupa com desfiles militares, não com vidas humanas", acrescentou Sybiha.

A Rússia anunciou um cessar-fogo para os dias 8 e 9 de maio, coincidindo com as comemorações da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial e com um desfile militar na Praça Vermelha, em Moscovo.

A Ucrânia anunciou a sua própria proposta de cessar-fogo por tempo indeterminado a partir da meia-noite de quarta-feira (21h00 GMT), instando a Rússia a retribuir. Zelensky disse que a Ucrânia agiria "simetricamente" a partir desse momento.

A Força Aérea da Ucrânia emitiu vários alertas sobre lançamentos de drones e bombas aéreas guiadas após a meia-noite. Na quarta-feira, informou que a Rússia tinha lançado dois mísseis balísticos, um míssil de cruzeiro e 108 drones contra o país desde as 18h00 locais (15h00 GMT).

Um ataque com um drone russo na manhã de quarta-feira contra um carro civil na região de Sumy, no norte do país, matou um passageiro e feriu o condutor, informou o governador regional.

Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, um ataque com um drone russo danificou sete edifícios privados, disse o presidente da câmara da cidade na manhã desta quarta-feira. Uma mulher sofreu uma reação aguda de stress e outra pessoa necessitou de assistência médica, informou o governador regional.

Na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, onde um ataque na terça-feira matou 12 pessoas, as forças russas atacaram uma instalação de infraestruturas industriais, informou o governador regional na manhã desta quarta-feira.

A cidade de Kryvyi Rih sofreu um ataque com um drone na manhã de quarta-feira, que danificou as infraestruturas, disse o chefe da administração militar local, relatando que não houve feridos no ataque.

A Rússia lançou vários ataques na Ucrânia na terça-feira, horas antes do prazo final para a oferta de cessar-fogo de Kiev, matando pelo menos 27 pessoas, disseram as autoridades ucranianas.