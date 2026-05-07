Comissária da KLM (que não viajou no navio) internada com suspeita de hantavírus

Uma mulher neerlandesa foi internada num hospital de Amesterdão com sintomas de infeção por hantavírus, informou esta quinta-feira o Ministério da Saúde dos Países Baixos. Terá tido contacto com um dos passageiros do navio afetado por um surto mortal deste vírus.

A emissora RTL avançou que a mulher é comissária de bordo da companhia aérea KLM e que teve contacto com uma mulher, de 69 anos, que morreu vítima de infeção por hantavírus em Joanesburgo, depois de ter viajado num avião daquela companhia aérea dos Países Baixos.

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A mulher, que contactou com a comissária, era uma das passageiras do navio de cruzeiro afetado por um surto mortal de hantavírus. Depois de ter abandonado o cruzeiro, a 24 de abril, e já com sintomas, embarcou num avião que a levou até à África do Sul — onde se cruzou com a comissária —, tendo chegado à capital do país no dia seguinte.

O cadáver do seu marido, de 70 anos, — que morreu a bordo do cruzeiro, a 11 de abril, numa altura em que ainda não se sabia que estava infetado com hantavírus — seguiu no mesmo voo. No dia seguinte, 26 de abril, a mulher morreu. Foi a primeira a ser diagnosticada, durante a autópsia, a 2 de maio, seguindo-se o diagnóstico do seu marido.