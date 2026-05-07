Confirmada morte de preso político desaparecido desde 2025 na Venezuela

Segundo o Ministério, a mãe da vítima, Carmen Teresa Navas (82 anos), formalizou uma denúncia às autoridades em 25 de março de 2026.

"Verificou-se que o cidadão foi preso a 3 de janeiro de 2025, encontrando-se detido no Centro de Detenção Judicial Rodeo I. Durante a detenção, não forneceu dados de filiação e nenhum familiar se apresentou para solicitar uma visita formal", explica.

No documento, o Ministério do Serviço Prisional (MSP) da Venezuela explica que a 10 de março de 2026 a polícia venezuelana iniciou uma investigação, após ter tomado conhecimento, através das redes sociais, do alegado desaparecimento de Víctor Hugo Quero Navas.

"Em 15 de julho de 2025, foi internado no Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, após apresentar hemorragia digestiva superior e síndrome febril aguda. Após 10 dias sob cuidados médicos, em 24 de julho de 2025 faleceu devido a insuficiência respiratória aguda secundária a trombo embolismo pulmonar ", explica um comunicado divulgado em Caracas.

As autoridades venezuelanas confirmaram esta quinta-feira a morte de Víctor Hugo Quero Navas, de 52 anos, um preso que estava desaparecido desde a sua detenção, em janeiro de 2025.

No comunicado o MSP explica ainda que "uma vez que o recluso se encontrava sob a tutela do Estado e na ausência dos seus familiares, procedeu-se ao seu enterro formal na data de 30 de julho de 2025, em conformidade com os protocolos legais".

"O MSP coloca-se à disposição das autoridades competentes para a análise do caso, expressa as suas condolências à família e garante a entrega dos seus restos mortais", conclui.

Com frequência a mãe do falecido, ia até ao cárcere de El Rodeo I à espera de notícias do filho, peregrinava em concentrações, manifestações, vigílias e outras ações pela libertação dos presos políticos no país, denunciado o desaparecimento do filho.

"Onde está o meu filho: Víctor Quero Navas [está] desaparecido", era a mensagem de um cartaz que portava, e que incluía uma foto do preso.

Aos jornalistas insistia em denunciar arbitrariedades da detenção do filho, a quem várias ONG classificam de preso político.

Esta quinta-feira, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) apresentou, perante o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA), uma atualização sobre a situação dos presos políticos na Venezuela, sublinhando que continuam a ocorrer desaparecimentos forçados e tortura.

"A privação arbitrária da liberdade por motivos políticos é uma das manifestações mais graves do colapso do Estado de direito na Venezuela. Não se trata de um excesso isolado, mas sim de uma política de Estado sustentada e deliberada", disse a secretária executiva daquele organismo ao apresentar o relatório.

"No que diz respeito à Venezuela, só em 2025 concedemos 36 medidas cautelares [de proteção]. A maioria a pessoas privadas de liberdade por motivos políticos a ativistas dos direitos humanos, jornalistas, familiares de detidos e, em vários casos, a famílias inteiras", disse Tânia Reneaum Panszi.

Em 5 de maio, o último o Comité Pela Libertação dos Presos Políticos (ClippVe) na Venezuela denunciou que na cadeia de El Rodeo I estão presos dois portugueses em condições desumanas e com restrições, sendo necessárias "ações diplomáticas ativas e firmes" para serem libertados.

"Em El Rodeo I há dois portugueses em condições horríveis, tal como os venezuelanos, e o que podemos dizer é que, apesar do inferno que eles vivem, os presos políticos venezuelanos têm tentado ajudá-los dentro do possível (...) Estão numa cela de 2x2 metros, com apenas uma cama de cimento e uma latrina (...) têm restrições de alimentação, medicação e hidratação e não lhes permitem [fazer] nem um telefonema", explicou a porta-voz daquela ONG, Andreína Baduel.

Dados atualizados da organização Justiça, Encontro e Perdão dão conta de que na Venezuela há 667 presos políticos, entre os quais cinco portugueses.