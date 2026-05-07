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África do Sul
Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul
07 mai, 2026 - 19:44 • Miguel Marques Ribeiro com Lusa
Testes de ADN confirmam suspeitas de que se trata de Gabriel Batista, um português emigrado na África do Sul.
Os restos mortais encontrados no interior de um crocodilo, na África do Sul, pertencem a um empresário português desaparecido desde 28 de abril, confirmou à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).
O emigrante madeirense Gabriel Batista, de 59 anos, proprietário de um hotel na província sul-africana de Mpumalanga, tentou atravessar de camião um pontão no rio Kotami, quando este se encontrava cheio, acabando por ser arrastado pela corrente.
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O curso de água tem uma forte presença de crocodilos, o que se revelou fatal para o madeirense natural de Serra de Água e emigrado desde 1975.
Ao fim de uma semana de buscas infrutíferas, a polícia sul-africana localizou um crocodilo de 600 quilos numa pequena ilhota fluvial com a barriga anormalmente dilatada, o que levantou suspeitas.
"Obteve-se a necessária permissão para sacrificar o crocodilo", refere a polícia sul-africana numa publicação no Facebook. "Foi então que os restos mortais humanos foram encontrados e retirados do animal". No interior, estava um dedo com um anel alegadamente pertencente ao português.
Esta quinta-feira, confirmaram-se as piores previsões. "As primeiras perícias forenses apontam para a identificação de ADN do nacional português", indica o MNE, salvaguardando que "as circunstâncias concretas na origem da fatídica ocorrência continuam por esclarecer" e que o Governo português está a acompanhar o caso.
As autoridades descobriram ainda seis pares de sapatos, entre chinelos, sapatilhas, sandálias e um par de saltos altos, pertencentes a outras pessoas. Uma investigação decorre agora para determinar uma possível relação com outros desaparecimentos ocorridos na zona, incluindo a de dois militares sul-africanos em dezembro de 2025.
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