Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Os restos mortais encontrados no interior de um crocodilo, na África do Sul, pertencem a um empresário português desaparecido desde 28 de abril, confirmou à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O emigrante madeirense Gabriel Batista, de 59 anos, proprietário de um hotel na província sul-africana de Mpumalanga, tentou atravessar de camião um pontão no rio Kotami, quando este se encontrava cheio, acabando por ser arrastado pela corrente.

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O curso de água tem uma forte presença de crocodilos, o que se revelou fatal para o madeirense natural de Serra de Água e emigrado desde 1975.

Ao fim de uma semana de buscas infrutíferas, a polícia sul-africana localizou um crocodilo de 600 quilos numa pequena ilhota fluvial com a barriga anormalmente dilatada, o que levantou suspeitas.

"Obteve-se a necessária permissão para sacrificar o crocodilo", refere a polícia sul-africana numa publicação no Facebook. "Foi então que os restos mortais humanos foram encontrados e retirados do animal". No interior, estava um dedo com um anel alegadamente pertencente ao português.

Esta quinta-feira, confirmaram-se as piores previsões. "As primeiras perícias forenses apontam para a identificação de ADN do nacional português", indica o MNE, salvaguardando que "as circunstâncias concretas na origem da fatídica ocorrência continuam por esclarecer" e que o Governo português está a acompanhar o caso.



As autoridades descobriram ainda seis pares de sapatos, entre chinelos, sapatilhas, sandálias e um par de saltos altos, pertencentes a outras pessoas. Uma investigação decorre agora para determinar uma possível relação com outros desaparecimentos ocorridos na zona, incluindo a de dois militares sul-africanos em dezembro de 2025.