Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 07 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

07 mai, 2026 - 19:44 • Miguel Marques Ribeiro com Lusa

Testes de ADN confirmam suspeitas de que se trata de Gabriel Batista, um português emigrado na África do Sul.

A+ / A-
Vídeo. Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul
Veja o vídeo. O animal de 600 quilos foi localizado numa pequena ilhota fluvial com a barriga dilatada, o que levantou suspeitas. Foto: D.R.

Os restos mortais encontrados no interior de um crocodilo, na África do Sul, pertencem a um empresário português desaparecido desde 28 de abril, confirmou à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O emigrante madeirense Gabriel Batista, de 59 anos, proprietário de um hotel na província sul-africana de Mpumalanga, tentou atravessar de camião um pontão no rio Kotami, quando este se encontrava cheio, acabando por ser arrastado pela corrente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O curso de água tem uma forte presença de crocodilos, o que se revelou fatal para o madeirense natural de Serra de Água e emigrado desde 1975.

Ao fim de uma semana de buscas infrutíferas, a polícia sul-africana localizou um crocodilo de 600 quilos numa pequena ilhota fluvial com a barriga anormalmente dilatada, o que levantou suspeitas.

"Obteve-se a necessária permissão para sacrificar o crocodilo", refere a polícia sul-africana numa publicação no Facebook. "Foi então que os restos mortais humanos foram encontrados e retirados do animal". No interior, estava um dedo com um anel alegadamente pertencente ao português.

Esta quinta-feira, confirmaram-se as piores previsões. "As primeiras perícias forenses apontam para a identificação de ADN do nacional português", indica o MNE, salvaguardando que "as circunstâncias concretas na origem da fatídica ocorrência continuam por esclarecer" e que o Governo português está a acompanhar o caso.

As autoridades descobriram ainda seis pares de sapatos, entre chinelos, sapatilhas, sandálias e um par de saltos altos, pertencentes a outras pessoas. Uma investigação decorre agora para determinar uma possível relação com outros desaparecimentos ocorridos na zona, incluindo a de dois militares sul-africanos em dezembro de 2025.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 07 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)