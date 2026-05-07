EUA bombardeiam alvos no Irão. Trump diz que cessar-fogo continua em vigor

“O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) eliminou ameaças iminentes e atacou instalações militares iranianas responsáveis por ataques contra forças norte-americanas, incluindo locais de lançamento de mísseis e drones, centros de comando e controlo e estruturas de informação, vigilância e reconhecimento”, indicaram os militares norte-americanos em comunicado.

De acordo com as forças armadas norte-americanas, tratou-se de uma retaliação visando instalações que, segundo Washington, foram responsáveis por ataques contra tropas dos EUA, no que classificaram como “hostilidades não provocadas” por parte de Teerão.

O Presidente norte-americano desvalorizou os ataques de “retaliação” dos EUA ao Irão e disse que o cessar-fogo continua em vigor . Em declarações à ABC News, Donald Trump disse que tudo não passou de um “love tap” ou “tapinha de amor” (em tradução livre).

Os Estados Unidos bombardearam esta quinta-feira vários alvos no Irão , após semanas de cessar-fogo e numa altura em que os dois países tentam alcançar um acordo de paz.

Segundo a mesma nota, o Irão lançou vários mísseis, drones e pequenas embarcações enquanto três "destroyers" da Marinha dos EUA atravessavam o estreito de Ormuz.

Um jornalista da Fox News numa publicação na rede social X, citando um alto responsável norte-americano, avançou inicialmente que as forças armadas norte-americanas realizaram ataques contra o porto iraniano de Qeshm e a cidade de Bandar Abbas.

Segundo a mesma fonte, os ataques não significam um recomeço da guerra nem o fim do cessar-fogo anunciado a 7 de abril.

Os bombardeamentos ocorreram numa altura em que Washington aguarda a resposta do Irão a uma proposta norte-americana destinada a suspender os combates entre os dois países, deixando, contudo, por resolver, para já, as questões mais sensíveis, incluindo o programa nuclear iraniano.



Teerão acusa EUA de violarem cessar-fogo

O Irão acusou os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo ao atacarem dois navios no estreito de Ormuz e ao bombardearem zonas civis, afirmou esta sexta-feira o principal comando militar conjunto do país.

Os EUA visaram “um petroleiro iraniano que navegava desde as águas costeiras do Irão, perto de Jask, em direção ao estreito de Ormuz, bem como outra embarcação que entrava no estreito junto ao porto de Fujairah”, nos Emirados Árabes Unidos, declarou um porta-voz do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, num comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais.

“Ao mesmo tempo, com a cooperação de alguns países da região, realizaram ataques aéreos contra zonas civis ao longo das costas de Bandar Khamir, Sirik e da ilha de Qeshm”, acrescentou a mesma fonte.