EUA bombardeiam alvos no Irão

Os Estados Unidos bombardearam esta quinta-feira vários alvos no Irão, após semanas de cessar-fogo e numa altura em que os dois países tentam alcançar um acordo de paz.

As forças armadas norte-americanas realizaram ataques contra o porto iraniano de Qeshm e a cidade de Bandar Abbas, avançou um jornalista da Fox News numa publicação na rede social X, citando um alto responsável norte-americano.

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Segundo a mesma fonte, os ataques não significam um recomeço da guerra nem o fim do cessar-fogo anunciado a 7 de abril.

De acordo com as forças armadas dos EUA, o Irão lançou ataques contra navios de guerra norte-americanos no Estreito de Ormuz, sem que tenha acontecido qualquer provocação.

Nenhum navio dos Estados Unidos foi atingido, garante a mesma fonte citada pela agência Reuters.

Os bombardeamentos ocorreram numa altura em que Washington aguarda a resposta do Irão a uma proposta norte-americana destinada a suspender os combates entre os dois países, deixando, contudo, por resolver, para já, as questões mais sensíveis, incluindo o programa nuclear iraniano.

Teerão acusa EUA de violarem cessar-fogo

O Irão acusou os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo ao atacarem dois navios no estreito de Ormuz e ao bombardearem zonas civis, afirmou esta sexta-feira o principal comando militar conjunto do país.

Os EUA visaram “um petroleiro iraniano que navegava desde as águas costeiras do Irão, perto de Jask, em direção ao estreito de Ormuz, bem como outra embarcação que entrava no estreito junto ao porto de Fujairah”, nos Emirados Árabes Unidos, declarou um porta-voz do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, num comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais.

“Ao mesmo tempo, com a cooperação de alguns países da região, realizaram ataques aéreos contra zonas civis ao longo das costas de Bandar Khamir, Sirik e da ilha de Qeshm”, acrescentou a mesma fonte.





[em atualização]