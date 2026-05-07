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Hantavírus. 40 passageiros desembarcaram após morte do primeiro doente

07 mai, 2026 - 10:45 • Lusa

A empresa não tinha informado da saída de outros passageiros do navio de cruzeiro em Santa Helena, para além da mulher do primeiro infetado.

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Cerca de 40 passageiros do navio de cruzeiro afetado por um surto mortal de hantavírus desembarcaram na ilha de Santa Helena após a morte do primeiro passageiro, disseram esta quinta-feira as autoridades dos Países Baixos.

Os 40 passageiros, incluindo a mulher do cidadão holandês que morreu a bordo, abandonaram o navio, com pavilhão dos Países Baixos, durante a escala em Santa Helena, território ultramarino britânico no Atlântico, antes da chegada a Cabo Verde, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Haia.

Entre os passageiros que desembarcaram encontrava-se a cidadã holandesa que foi depois hospitalizada na África do Sul e o cidadão suíço que também recebeu tratamento.

A companhia holandesa que opera o navio já tinha dito que a mulher do primeiro paciente a morrer a bordo tinha abandonado o cruzeiro em Santa Helena para acompanhar o corpo do marido.

A mulher viajou depois para a África do Sul num voo comercial e morreu após adoecer em Joanesburgo.

No entanto, a empresa não tinha informado da saída de outros passageiros do navio de cruzeiro em Santa Helena.

As autoridades na África do Sul e na Europa estão a tentar localizar os contactos de quaisquer passageiros que tenham abandonado o cruzeiro.

Na quarta-feira foi conhecido que um homem que tinha desembarcado do cruzeiro em Santa Helena e viajado para casa estava internado com hantavírus na Suíça.

As autoridades holandesas desconhecem o paradeiro dos restantes passageiros do navio que desembarcaram nessa altura.

Um homem britânico foi retirado do navio para a África do Sul dias mais tarde e três pessoas, incluindo o medico do cruzeiro, foram retiradas quando a embarcação estava ao largo de Cabo Verde e levadas para a Europa na quarta-feira.

Entretanto, dois cidadãos britânicos que regressaram ao Reino Unido depois de terem estado a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, afetado pelo surto de hantavírus, isolaram-se voluntariamente, mas não apresentam sintomas de infeção.

De acordo com a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA) os dois passageiros deixaram o navio de cruzeiro no final de abril, "perto da ilha de Santa Helena", e regressaram ao Reino Unido a partir de Joanesburgo, África do Sul.

Segundo o organismo de saúde britânico, os dois passageiros contactaram as autoridades assim que souberam do surto no navio MV Hondius.

Três pessoas que viajavam no navio de cruzeiro morreram após a partida, há um mês, de Ushuaia, a cidade mais a sul da Argentina.

Entretanto, um britânico de 56 anos está em condição estável depois de ter sido retirado do navio na quarta-feira, juntamente com outras duas pessoas.

Cerca de 150 pessoas permanecem a bordo do navio de cruzeiro sob rigorosas medidas de precaução.

O navio, que tinha como destino Cabo Verde, deve chegar no fim de semana ao porto de Granadilla de Abona, na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, Espanha.

Os hantavírus são vírus zoonóticos, caracterizados por infetar roedores, e diferentes espécies circulam na Europa, na Ásia e no continente americano.

Embora tenham sido identificadas numerosas espécies de hantavírus, apenas algumas estão associadas a infeção humana, nos quais podem causar doença grave, cujas manifestações clínicas dependem do tipo de vírus, que difere entre zonas geográficas.

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