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Hantavírus. Mulher internada em Amesterdão com suspeita de infeção
07 mai, 2026 - 09:33 • Reuters
Holandesa é comissária de bordo da KLM e terá estado em contacto com mulher que morreu em Joanesburgo.
Uma mulher holandesa foi internada num hospital de Amesterdão depois de ter apresentado possíveis sintomas de infecção por hantavírus, informou esta quinta-feira o Ministério da Saúde holandês.
A emissora holandesa RTL disse que a mulher era assistente de bordo da companhia aérea holandesa KLM e que teve contacto com uma mulher que morreu vítima de uma infeção por hantavírus em Joanesburgo.
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