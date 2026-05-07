“Investigaram-me durante meses, não encontraram nada”: Juiz divulga nota de suicídio atribuída a Epstein

Um juiz federal norte-americano tornou pública, esta quarta-feira, uma alegada nota de suicídio atribuída a Jeffrey Epstein, encontrada em 2019 pelo então companheiro de cela Nicholas Tartaglione.

O documento esteve sob segredo de justiça no âmbito do processo criminal de Tartaglione.

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A divulgação foi autorizada pelo juiz Kenneth Karas, do tribunal federal de White Plains, no estado de Nova Iorque, após um pedido do “The New York Times” para tornar públicos os documentos relacionados com o caso.

Segundo o jornal, a autenticidade da nota não foi confirmada. O texto começa com a frase: “Investigaram-me durante meses, não encontraram nada!!!” (“They investigated me for months, FOUND NOTHING!!!”)

Na mesma mensagem, o autor acrescenta que acabou acusado por factos ocorridos muitos anos antes e escreve: “É um privilégio poder escolher o momento para dizer adeus” (“It is a treat to be able to choose one’s time to say goodbye”).

A nota inclui ainda outra frase: “O que querem que eu faça, desate a chorar!!” (“Watcha want me to do, Bust out cryin!!”).

O documento termina com as expressões “Sem graça” (“NO FUN”) e “Não vale a pena!!” (“NOT WORTH IT!!”), ambas sublinhadas.

Nicholas Tartaglione disse ao “The New York Times” que encontrou a nota escondida dentro de um romance gráfico, depois de Epstein ter sido retirado da cela em julho de 2019, após ter sido encontrado inconsciente com uma tira de tecido à volta do pescoço.

“Abri o livro para ler e estava lá”, contou Nicholas Tartaglione ao “The New York Times”.