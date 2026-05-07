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Israel diz ter matado comandante do Hezbollah em ataque a Beirute

07 mai, 2026 - 11:11 • Olímpia Mairos , com Reuters

Bombardeamento foi o primeiro contra a capital libanesa desde o cessar-fogo acordado no mês passado, enquanto o Hezbollah disparou vários rockets contra tropas israelitas estacionadas no sul do Líbano na manhã desta quinta-feira.

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As Forças de Defesa de Israel afirmaram esta quinta-feira ter matado um comandante da força de elite Radwan, pertencente ao Hezbollah, num ataque aéreo realizado nos subúrbios do sul de Beirute no dia anterior.

O bombardeamento marcou o primeiro ataque israelita à capital libanesa desde o cessar-fogo acordado no mês passado .

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Segundo o exército israelita, o comandante foi atingido durante a operação conduzida nos arredores do sul de Beirute . Até ao momento, o Hezbollah não confirmou oficialmente a morte do responsável militar.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, anunciaram o ataque numa declaração conjunta divulgada na quarta-feira.

O ataque aumenta a pressão sobre o cessar-fogo estabelecido entre as partes, que tinha interrompido os bombardeamentos israelitas sobre Beirute, apesar de Israel manter tropas destacadas em zonas a sul do rio Litani e continuar a realizar ataques no sul do Líbano.

Hezbollah lança rockets contra tropas israelitas no sul do Líbano

Em resposta a estas operações, o Hezbollah disparou vários rockets contra tropas israelitas estacionadas no sul do Líbano na manhã desta quinta-feira, segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF).

De acordo com as forças armadas israelitas, os projéteis atingiram uma zona próxima das tropas no sul do território libanês, mas não provocaram feridos.

As IDF indicaram ainda que, nas últimas horas, realizaram ataques contra mais de 15 alvos ligados ao Hezbollah no sul do Líbano.

Segundo o exército israelita, os alvos atingidos incluíam depósitos de armas, instalações de fabrico de armamento, centros de comando, posições de lançamento de rockets e edifícios utilizados pelo grupo armado .

A troca de ataques surge num contexto de tensão contínua na fronteira entre Israel e o Líbano , onde se têm registado confrontos frequentes entre as forças israelitas e o Hezbollah desde o agravamento do conflito no Médio Oriente.

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