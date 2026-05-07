Israel diz ter matado comandante do Hezbollah em ataque a Beirute

As Forças de Defesa de Israel afirmaram esta quinta-feira ter matado um comandante da força de elite Radwan, pertencente ao Hezbollah, num ataque aéreo realizado nos subúrbios do sul de Beirute no dia anterior.

O bombardeamento marcou o primeiro ataque israelita à capital libanesa desde o cessar-fogo acordado no mês passado .

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Segundo o exército israelita, o comandante foi atingido durante a operação conduzida nos arredores do sul de Beirute . Até ao momento, o Hezbollah não confirmou oficialmente a morte do responsável militar.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, anunciaram o ataque numa declaração conjunta divulgada na quarta-feira.

O ataque aumenta a pressão sobre o cessar-fogo estabelecido entre as partes, que tinha interrompido os bombardeamentos israelitas sobre Beirute, apesar de Israel manter tropas destacadas em zonas a sul do rio Litani e continuar a realizar ataques no sul do Líbano.

Hezbollah lança rockets contra tropas israelitas no sul do Líbano



Em resposta a estas operações, o Hezbollah disparou vários rockets contra tropas israelitas estacionadas no sul do Líbano na manhã desta quinta-feira, segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF).

De acordo com as forças armadas israelitas, os projéteis atingiram uma zona próxima das tropas no sul do território libanês, mas não provocaram feridos.

As IDF indicaram ainda que, nas últimas horas, realizaram ataques contra mais de 15 alvos ligados ao Hezbollah no sul do Líbano.