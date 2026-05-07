​Musk em tribunal contra Altman. O que divide os dois magnatas da IA?

Começou esta semana o julgamento que muitos consideram poder vir a moldar o futuro da inteligência artificial. No tribunal federal de Oakland, na Califórnia, perante nove jurados, os bilionários Elon Musk e Sam Altman enfrentam-se em desacordo quanto à evolução da OpenAI, criadora do ChatGPT. Afinal o que está em causa?

Musk alega que Altman e Greg Brockman, respetivamente diretor executivo e presidente da OpenAI, traíram-no, quando transformaram a OpenAI, inicialmente uma organização sem fins lucrativos, numa gigante com fins lucrativos, avaliada em centenas de milhares de milhões de dólares.

A pessoa mais rica do mundo pede uma indemnização de quase 130 mil milhões de euros à OpenAI e à Microsoft, um dos seus maiores investidores, com os rendimentos a reverterem para a vertente de caridade da OpenAI.

Pretende também que a OpenAI volte a ser uma organização sem fins lucrativos, com Altman e Brockman destituídos dos seus cargos de direção e Altman afastado do conselho de administração.

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Musk, o fundador da Tesla e da SpaceX, garante que forneceu cerca de 38 milhões de dólares de capital inicial à OpenAI para a sua missão original, apenas para ver a OpenAI criar uma entidade com fins lucrativos em março de 2019, pouco mais de um ano depois de ele ter deixado o conselho de administração.

A OpenAI assegura que Musk tinha conhecimento e apoiou a transformação e só avançou com a ação judicial depois de não ter conseguido tornar-se presidente executivo da empresa, tendo depois fundado a sua própria empresa de inteligência artificial para travar o crescimento da OpenAI.

Musk e Altman fundaram a OpenAI, em 2015, com o objetivo de desenvolver IA para beneficiar a humanidade e afastar rivais como a Google, diziam.

O julgamento poderá oferecer uma visão sobre alguns dos envolvidos que moldaram a OpenAI, à medida que esta evoluiu de um laboratório de investigação sem fins lucrativos para uma empresa avaliada em mais de 850 mil milhões de dólares.

A OpenAI argumenta que Musk esteve envolvido em discussões para criar a nova estrutura da OpenAI e exigiu ser nomeado CEO.

Já a Microsoft nega ter conspirado com a OpenAI e afirma que só se associou à OpenAI depois de Musk ter saído.