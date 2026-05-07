​OMS confirma oito casos de hantavírus (incluindo as três vítimas mortais) e admite que haverá novos casos

A Organização Mundial de Saúde conta, até ao momento, oito casos de infeção por hantavírus que tiveram origem no navio MV Hondius.

A informação foi prestada por Tedros ‌Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

“Até agora oitos casos foram reportados, entre as quais as três vítimas mortais”, disse em conferência de imprensa.

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Tedros alertou que, dado o período de incubação que pode chegar até às seis semanas, o número de casos pode vir a aumentar.

Ainda assim, a OMS garante que não se está a “assistir ao início de uma nova epidemia ou pandemia”.

O hantavírus tem origem em roedores que podem transmitir o vírus a seres humanos. Há diversas variantes de hantavírus, sendo raro o contágio ente humanos.

No entanto, a variante de hantavírus que está na origem deste surto é uma variante transmíssivel entre humanos. A OMS explicou que esse contágio entre humanos acontece após "contacto próximo e prolongado", por exemplo, entre pessoas que vivem na mesma casa ou que têm contactos intímos. Também é possível existir contágio entre doentes e profissionais de saúde que prestam assistência.

Nesta conferência de imprensa, a OMS revelou ainda que medidas estão a ser tomadas para acautelar os passageiros que estão a bordo do navio. Os passageiros receberam indicações para permanecer nas cabines e os espaços têm sido desinfetados. Em caso de aparecerem sintomas, a orientação é garantir isolamento.

O diretor-geral da OMS revelou ainda que o navio vai neste momento a caminho das Ilhas Canárias e manifestou confiança nas autoridades espanholas para prestarem os cuidados necessários.

[notícia atualizada às 16h26]